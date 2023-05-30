ENKA Sanat, 40'ıncı yılında 'Lale Tara Sanat Bursu' adlı yeni bir destek programı hazırladı. Programla yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen burs kapsamında bu yıl, klasik müzik alanına odaklanılıyor.

Burs'un Seçici Kurul’unda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, Viyolonsel Sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Vakfı temsilcisi bulunuyor.

ENKA Vakfı’nın eğitim, spor ve sanatla genç nesiller yetiştirme misyonu ile uzun yıllardır genç sanatçılara burs imkanı sunan Sayın Lale Tara’nın vizyonundan hareketle oluşturulan bursun, aynı zamanda ENKA Sanat'ın genç yetenekleri destekleme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak ortaya çıktığının altını çizen ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, “Sayın Lale Tara'nın yıllardır genç sanatçılara verdiği desteği sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz burs ile Türkiye'deki yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki eğitimlerine katkı sağlayarak onların potansiyellerini geliştirmelerine destek olacağız. Her yıl Seçici Kurul’un belirleyeceği 2 genç yeteneğe ilk yılımızda 2 milyon TL’lik burs desteği taahhüt ediyoruz. Bu yıl klasik müzik alanına odaklanan burs ile önümüzdeki yıllarda diğer sanat dallarına yönelik çalışmalar da yürüteceğiz” dedi.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç sanatçıların eğitim hayatlarına önemli bir destek sağlayacak burstan her yıl, açık çağrı neticesinde toplanan talepleri değerlendiren Seçici Kurulu’nun belirlediği isimler faydalanabilecek. Başvurular Haziran ayında ENKA Sanat'ın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Lale Tara Sanat Bursu ile ilgili bilgi ve başvuru koşulları www.enkasanat.org adresinden takip edilebilecek.