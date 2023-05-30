ENKA Sanat, 40'ıncı yılında 'Lale Tara Sanat Bursu' adlı yeni bir destek programı hazırladı. Programla yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen burs kapsamında bu yıl, klasik müzik alanına odaklanılıyor.
Burs'un Seçici Kurul’unda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, Viyolonsel Sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Vakfı temsilcisi bulunuyor.
ENKA Vakfı’nın eğitim, spor ve sanatla genç nesiller yetiştirme misyonu ile uzun yıllardır genç sanatçılara burs imkanı sunan Sayın Lale Tara’nın vizyonundan hareketle oluşturulan bursun, aynı zamanda ENKA Sanat'ın genç yetenekleri destekleme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak ortaya çıktığının altını çizen ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, “Sayın Lale Tara'nın yıllardır genç sanatçılara verdiği desteği sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz burs ile Türkiye'deki yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki eğitimlerine katkı sağlayarak onların potansiyellerini geliştirmelerine destek olacağız. Her yıl Seçici Kurul’un belirleyeceği 2 genç yeteneğe ilk yılımızda 2 milyon TL’lik burs desteği taahhüt ediyoruz. Bu yıl klasik müzik alanına odaklanan burs ile önümüzdeki yıllarda diğer sanat dallarına yönelik çalışmalar da yürüteceğiz” dedi.
Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç sanatçıların eğitim hayatlarına önemli bir destek sağlayacak burstan her yıl, açık çağrı neticesinde toplanan talepleri değerlendiren Seçici Kurulu’nun belirlediği isimler faydalanabilecek. Başvurular Haziran ayında ENKA Sanat'ın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Lale Tara Sanat Bursu ile ilgili bilgi ve başvuru koşulları www.enkasanat.org adresinden takip edilebilecek.
4 YILA ÖZEL AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ 10 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
ENKA Sanat 40. yaşını sanatseverlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez mekanı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda 10 Temmuz’da başlayacak etkinlikler, eylül ayına kadar devam edecek. Öğrenciler, sanata erişime katkı sağlamayı amaçlayan ENKA Sanat’ın bu sezon düzenleyeceği etkinliklerde biletlerini 40 TL’den edinebilecek.
Etkinlik programı, Dünyaca ünlü besteci- piyanist Fazıl Say ve usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın, 10 Temmuz’da gerçekleştireceği muhteşem bir konserle başlayacak. Fazıl Say’ın Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve “Nâzım” başlığı altında sunduğu eserlerden bir seçkinin yer alacağı gecede, şiirleri Genco Erkal seslendirecek. Konserde, Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak.
Rock müziğinin başarılı yorumcu ve söz yazarlarından Teoman 18 Temmuz’da bu yıl 30. yaşını kutlayan Kardeş Türküler 01 Ağustos’ta, ülkemizin gelmiş geçmiş en güçlü kadın sesleri arasında yer alan Sertab Erener 28 Ağustos’ta, kendine özgü tarzı, müziği ve şarkı sözleriyle büyük ilgi gören Büyük Ev Ablukada 6 Eylül’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun konuğu olacak.
Sahnelediği her oyun ve canlandırdığı her karakterle devleşen usta oyuncu Genco Erkal’ın dilimize çevirdiği, dramaturjisini ve yönetmenliğini üstlendiği İmparator 17 Temmuz’da, Murat Daltaban’ın yönetmenliğini üstlendiği Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Aşkın En Kısa Gecesi 26 Temmuz’da tiyatroseverlerle buluşacak. Başka Sinema iş birliğiyle yerli ve yabancı yapımlardan oluşan özel yaz seçkisi ise Ağustos ayında perdeye yansıyacak.
YILDIZ KENTER VE GENCO ERKAL BELGESELLERİ DİJİTAL PLATFORMLARDA
ENKA Sanat, Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarını oluşturan birbirinden değerli sanatçıların ilham verici hikâyelerini kayıt altına almak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla belgesel alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Yapım sponsorluğunu üstlendiği ve Netflix’te izleyicilerin beğenisine sunulan, Yıldız Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan belgesel Caniko’nun ardından, bir diğer usta sanatçı Genco Erkal’ın oyunculuk kariyerini ve yaşamını tüm detaylarıyla işleyen Genco da önümüzdeki aylarda dijital bir platform üzerinden tüm sanatseverlerin izlenimine açılacak.
DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN GENÇLERLE SANAT: ENKA SAHNE GALA KONSERİ ONLİNE
ENKA Sanat’ın, klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ENKA Sahne projesi 3 yaşında. Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın’ın üstlendiği proje kapsamında bu yılın genç sanatçıları, Derya Köftecioğlu (arp), Atahan Dinç (keman), Ela Talay (arp), Can Saraç (piyano), Taylan Süha Yeşil (keman), Adil Kerem Ünal (piyano), Ali İlhan Çeliksu (viyolonsel) ENKA Sahne Gala Konseri’nde izleyiciyle buluştu.
Performans çekimleri ünlü belgesel yönetmeni Selçuk Metin, ses kaydı Can Aykal tarafından yapılan ENKA Sahne Gala Konseri, ENKA Sanat’ın YouTube kanalından izlenime açıldı. Konserden bir seçki, gelecek yılın ilk günü Borusan Klasik Radyo’da geleneksel ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri olarak müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Genç yetenekler her yıl, Danışma Kurulu’nda yer alan Viyola Sanatçısı Efdal Altun, Keman Virtüözü, Besteci ve Akademisyen Cihat Aşkın, Piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus, Piyanist ve Besteci Ayşe Deniz Gökçin, Piyanist ve Besteci Fazıl Say ile Viyolonsel Sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay tarafından belirleniyor. Proje, gelecek yıllarda Danışma Kurulu’nun önerdiği yeni isimlerle devam edecek.
40 YILDIR KÜLTÜR VE SANATIN #BURASITAMYERİ
ENKA Vakfı’nın kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten ENKA Sanat, kurulduğu günden bugüne, sanatçıların üretimlerine destek olmak, bu üretimlerin genç nesiller başta olmak üzere geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Açıkhava Tiyatrosu, Oditoryumu ve Galerisi’nde gerçekleştirdiği yıla yayılan etkinlik programı ile sahne sanatları güncel- klasik müzik, sinema ve güncel sanat alanlarının yenilikçi örneklerini sanatseverlerle buluştururken, alanında duayen sanatçıların yanı sıra genç yeteneklere de düzenli olarak kapılarını açıyor
ENKA Sanat, aynı zamanda, genç sanatçıların eğitimine yönelik burs programları hayata geçiriyor; farklı kurumlarla iş birliği içerisinde sponsorluk çalışmaları yürütüyor; kendi yapımlarına imza atıyor; geliştirdiği proje ve programlarla sanata katkılarını çok yönlü olarak sürdürüyor.
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