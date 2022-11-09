'Nuh’un Gemisini Aramak' ENKA Sanat'ta

Gökhan Erarslan’ın yazdığı, yönetmenliğini Ayşe Draz’ın, dramaturjisini Özlem Hemiş’in üstlendiği “Nuh’un Gemisini Aramak” adlı oyun 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 15 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda yapacak.

ENKA Sanat’ın, Ortak Yapım projesi kapsamında yapımını üstlendiği oyun, babadan kalma eski bir kamyonetle doğdukları kasabaya doğru bir seyahate çıkmak zorunda kalan iki erkek kardeşin geçmişte bıraktıkları anıları birer birer hatırlamalarının hikayesini anlatıyor.

Seyirciyi “bellek”, “izleme”, “izlenme” ve “tanıklık” temaları üstünden yanılsama ve temsil üzerine düşünmeye davet eden oyun, 2017’de Hedwig ve Angry Inch’teki rolüyle ödüller kazanan başarılı oyuncu Yılmaz Sütçü’yü, Ayak İşleri, Tutunamayanlar gibi dizi ve filmlerden tanıdığımız Kutay Kunt ve genç yetenek Tutku Erten ile bir araya getiriyor.