Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, herbir oyunu indirmek için 7 günlük süre tanıyor. Bu 7 günlük zaman zarfında ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Dead By Daylight oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. İşte detaylar...

DEAD BY DAYLIGHT

59 liralık Dead by Daylight, oyunculardan birinin acımasız bir Katil'i ve kalan dört oyuncunun yakalanmaktan, işkence görmekten ve öldürülmekten kaçmaya çalışan Kurbanları oynadığı çok oyunculu (4'e karşı 1) bir korku oyunudur.

Kurbanlar üçüncü şahıs olarak oynarlar, dolayısıyla daha iyi durumsal farkındalığa sahiplerdir. Katil ise birinci şahıs olarak oynar ve avlarına daha çok odaklanabilir.

Karşılaşmalarda Kurbanların amacı, Katil'e yakalanmadan Ölüm Alanı'ndan kaçmak. Fakat bu kulağa geldiği kadar kolay değil, özellikle de her oynayışta ortamın değiştiği düşünülünce.

Beraber mi Kurtulacaksın... Yalnız Başına mı?

Kurbanlar birlikte savaşabilir veya tek başlarına hareket edebilirler. Hayatta kalma şansın ekip olarak veya kendi başına hareket etmene bağlı olarak değişecek. Katil'in üstesinden gelip Ölüm Alanı'ndan kaçmayı başarabilecek misin?

Neredeyim Ben?

Her seviye rastgele oluşturulur, bu yüzden kendini nerede bulacağını bilmen mümkün olmayacak. Rastgele belirme noktalarıyla her oynadığında farklı bir dünyada, farklı tehlikelerle karşılaşacak ve kendini hiç mi hiç güvende hissetmeyeceksin.

Katile Her Gün Bayram

Dead by Daylight, korku dünyasının dört köşesinden esinleniyor. Katil'i oynarken güçlü bir Biçici'den korkunç paranormal varlıklara kadar istediğin herkes olabilirsin. Ölüm Alanlarını güzelce tanı ve rakiplerini avlamak, yakalamak ve kurban etmek için tüm Katillerin özel güçlerini öğren.

Gittikçe Daha Derine

Her Katil ve Kurban'ın kendi derin ilerleme sistemleri ve kişisel stratejilerine uyacak şekilde özelleştirilebilen açılabilir avantajları bulunur. Tecrübe, beceri ve çevreyi tanıma, avlamanın veya Katil'i alt etmenin anahtarıdır.

Gerçek İnsanlar, Gerçek Korku

Rastgele seviyeler ve gerçek korkuya verilen gerçek insan tepkileri sayesinde, her oynayışında şaşırtıcı bir senaryo seni bekliyor. İşlerin nasıl gideceğini tahmin etmen mümkün olmayacak. Atmosfer, müzik ve ürpertici mekânlarla korkunç bir deneyime hazır ol. Yeterince zaman ayırırsan Sis'te nelerin saklı olduğunu bile öğrenebilirsin.

WHILE TRUE: LEARN ()

21 liralık bu oyunda, kedisinin insan dilini konuşamasa da kodlama konusunda çok iyi olduğunu kazara keşfeden bir kod yazarı olarak oynayacaksın. Bu kod yazarının (yani senin), kedilerden insanlara bir konuşma tanıma sistemi kurabilmek için makine öğrenimi hakkında her şeyi öğrenip görsel programlamayı kullanması gerekiyor.

Oyunu mutlaka oynaması gerekenler:

Makine öğrenimi ve ilgili teknolojilerin nasıl çalıştığını öğrenmek isteyenler

Çocukların mantıksal düşünme, programlama ve teknolojilerle eğlenerek ve zorlanmadan tanışmasını isteyen ebeveynler ve öğretmenler

Bir yandan eğlenirken bir yandan da zihinlerini meşgul tutup farklı şekillerde çalıştırmayı seven oyuncular

Sorun çözme becerilerini geliştirirken yoğun keyif almak ve başarı duygusunu tatmak isteyen oyuncular

Zeki kedileri sevenler

Bu oyun hakkında

bwhile True: learn()/b makine öğrenimi, sinir ağları, büyük veri ve yapay zekâ gibi karmaşık konular hakkında bir bulmaca/simülasyon oyunu. Ama ön önemli amacı da kedini anlamaya çalışmak.

Makine öğreniminin gerçek hayatta nasıl çalıştığını öğren!

Oyun, komik Uzman Sistemlerinden geleceği tahmin edebilen Tekrarlanan Sinir Ağlarına kadar gerçek hayattaki makine öğrenimi teknolojilerini biraz baz alıyor. Ayrıca bulmaca tarzında bir oyun olduğu için kodlama deneyimi gerekmiyor!

Veri biliminde uzmanlaş!

Nesneleri fareyle ekranda sürükle! Çizgilerle birbirine bağla! Dene. Yanıl. Optimize et. Tekrar dene. Ardından "Release" düğmesine bas ve o güzel verilerin ekrandaki hoş akışını izle.

Bir makine öğrenimi uzmanının macera dolu hayatını keşfet!

Yenilikçi bir teknolojiyi tasarlamak; zaman, tecrübe ve para gerektirir. Bu nedenle serbest çalışacak ve bunun beraberinde getirdiği heyecanı tadacaksın. E-postalar alacak, sözleşmeler imzalayacaksın! Karanlık bir odada günlerce tek kelime etmeden oturacak, sadece forumlar üzerinden sosyalleşeceksin! Yani tam bir veri bilimci olacaksın!

Kodlama gerçek oluyor!

Görevler, makine öğrenimiyle çözülen gerçek sorunlara dayanıyor. Buna sürücüsüz bir otomobil yapmak da dâhil (onu yönlendiren kedin olacak). Programlamada ne kadar iyi olduğunu gerçekten görmek istiyorsan yeni bir girişim şirketinin teknoloji sorumlusu olarak becerilerini ve planlarını bu piyasanın acımasız kurallarına karşı test edebilirsin! Ya büyük servetler kazanacak, müdürlerine resti çekecek ve teknoloji konusunda büyük bir lider olacaksın ya da her şeyini kaybedip İK biriminin kapısına geri döneceksin. Ama denemekten zarar gelmedi, değil mi?

Ekipmanlarını geliştirerek hayatını kolaylaştır!

Düzenli bir nakit akışı sağladığında performansını geliştirebilmek için çok iyi donanımlar satın alabileceksin. Tabii donanımdan fazlası da var! Yeni bir cep telefonu, yeni bir koleksiyon figürü, kedin için şık kıyafetler, hatta kendine bir aloe vera bitkisi bile alabilirsin!