Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Epstein ile bağlantılı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, mağdurlar için suçluluk hissettiğini belirtti

        Epstein ile bağlantılı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, mağdurlar için suçluluk hissettiğini belirtti

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı dolayısıyla mağdurlar için suçluluk duygusu hissettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein bağlantılı Norveç Prensesi: Suçluluk hissediyorum

        Mette-Marit, Epstein ile yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından Norveç'te yayın yapan NRK'ye özel açıklamalarda bulundu.

        Epstein ile tanışmamış olmayı dilediğini belirten Mette-Marit, "Geçmişini daha dikkatli araştırmadığım için sorumluluk almış olmam önemli. Bu kadar manipüle edilip, aldatılmış olmanın sorumluluğunu da üstlenmeliyim." dedi.

        Mette-Marit, kendisinin suçlu olmadığını, mağdurların da adaleti hak ettiğini dile getirerek "Epstein, yakın bir arkadaşımın arkadaşıydı. Dolayısıyla ortak tanıdıklar aracılığıyla tanıştık. Hepsi de yargılarına güvendiğim insanlardı." diye konuştu.

        Epstein'e ilişkin araştırma yaptığını ancak olumsuz bir durum bulmadığını anlatan Mette-Marit, "Mağdurlar için suçluluk duygusu hissediyorum ve bu önemli. Bu konuyu sindirmek için çok zaman harcadım. Bu yüzden benim için çok zor. Aslında 2019'da ciddi istismarların farkına vardığımdan beri böyle." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Mette-Marit, Epstein ile görüştüğü zamanlarda yanında her zaman yetişkinlerin bulunduğunu, çocuklara hiç rastlamadığını belirtti.

        Başbakan Jonas Gahr Store da Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in NRK'ye açıklamalarını samimi bulduğunu ifade ederek, "İçtenlikle özür dilediği anlaşılıyor. Geçmişini daha yakından araştırmadığı için sorumluluk alıyor." değerlendirmesini yaptı.

        Mette-Marit, Esptein ile yazışmalarının ortaya çıkmasının hemen ardından 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Epstein'in geçmişini daha iyi araştırmadığım ve nasıl bir insan olduğunu yeterince çabuk anlamadığıma yönelik sorumluluğu üstleniyorum. Bundan dolayı derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Jeffrey Epstein olayı

        18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        #Mette-Marit
