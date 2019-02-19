ePttAVM online alışverişi son günlerde en çok merak edilenler arasında oldu. Pazarlardaki pahalılığın ardından hükümet önlem olarak çözümü e-tanzim satışta buldu. Tanzim satışlar Ankara'da 15 ve İstanbul'da 50 merkezde gerçekleşiyor. Her iki ilden de epttavm.com üzerinden online sipariş verilebiliyor. İşte, ePttAVM tanzim satış ekranı...

ePttAVM TANZİM SATIŞTA FİYATLARI

▶ Kırmızı Biber - 6.00 TL

▶ Çarliston Biber - 6.00 TL

▶ Sivri Biber - 6.00 TL

▶ Salatalık - 4.00 TL

▶ Patlıcan - 4,50 TL

▶ Soğan - 2.00 TL

▶ Patates - 2.00 TL

▶ Domates - 3.00 TL

EPTTAVM GİRİŞ! E-PTT TANZİM SATIŞTA KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Tanzim satış www.epttavm.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Tanzim satış da aynı üründen en fazla 3 kilo alınabiliniyor. Kargo ücretinde iste ilk 2 kilo 3.70 TL. 3'üncü kiloda kargo ücreti 4.10 TL oluyor. 5. kilo'da ise ödeyeceğiniz kargo ücreti 4,90 TL'ye çıkıyor. Alınan ürünlerin miktarı arttıkça kargo ücreti de artıyor.

EPTTAVM TANZİM SATIŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

HER ÜRÜN İÇİN SINIR 3 KG

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor