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        Haberler Gündem HT Trend Erbaa Belediyesi Squid Game trendini çevre duyarlılığıyla buluşturdu

        Erbaa Belediyesi Squid Game trendini çevre duyarlılığıyla buluşturdu

        Erbaa Belediyesi, "Squid Game" akımına doğa dostu projelerle katılarak, sosyal medyada ilgi topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:04 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:04
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        Squid Game akımına katıldı
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        Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi tarafından beğenilen ve ikinci sezonuyla tekrar gündeme oturan “Squid Game” sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla adeta bir akıma dönüştü. Bu küresel akıma katılan Erbaa Belediyesi’nin Yılmaz Kayalar Bulvarı’nda "Tabiatla bütünleşen projemizle doğayı seviyor, yeşili koruyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

        Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ilgi çekti. "Yeşil alanları koruyarak doğaya duyarlı projeler üretiyoruz" diyen belediye yetkilileri, çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların altını çizdi.

        Erbaa Belediyesi’nin bu eğlenceli paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorumlarla karşılandı. Hem “Squid Game” akımını takip eden hem de çevre duyarlılığına önem veren vatandaşlar, belediyenin paylaşımını takdir etti.

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