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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Erbaaspor - Serik Belediyespor maçı Canlı İzle (HT Spor canlı izle) - Futbol Haberleri

        Erbaaspor - Serik Belediyespor maçı Canlı İzle

        2. Lig 34. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi nefes kesecek... Kırmızı Grup'ta 3 takım şampiyonluk için kapışırken; 71 puanla lider Serik Belediyespor bulunuyor. 70 puanla Aksaray Belediyespor ikinci, 69 puanla da Elazığspor 3. sırada yer alıyor. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 79 puanla lider konumda bulunurken, 77 puanla Batman Petrolspor yer alıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:47
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        Erbaaspor - Serik Belediyespor maçı Canlı İzle
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        2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya Aksaray Belediyespor'un 1 puan önünde lider giren Serik Belediyespor, Erbaaspor'a konuk olacak. Antalya temsilcisi, bu maçı kazandığı takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak.

        15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

        HT SPOR CANLI

        HTSpor Kanal Frekans Bilgileri ve Yayıncı Platformlar

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

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