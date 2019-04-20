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Ercan Kahyaoğlu: Rakibe çok alan bıraktık

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Burası Süper Lig, bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüşü gerçekleştiremiyorsunuz" dedi

Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında küme düşme tehlikesini yakından yaşayan Akhisarspor, evinde konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 mağlup olarak, kötü gidişatını sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Müsabaka istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. Rakibe çok alan bıraktık. Burası süper lig, bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriyi dönüşü gerçekleştiremiyorsunuz. 3 gün sonra kupada bir maçımız var. Orada farklı bir kimlikle oynayacağız. Rakip de önemli. Artık başımızı kaldırıp önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız. Antalyaspor’u tebrik ederim” dedi.

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