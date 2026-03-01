Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

        Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

        Kayseri'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 3 metreye kadar ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 01:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini tipiye bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda da yağışın etkisi ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3 metreye kadar ulaştı.

        Erciyes Kayak Merkezi’nde pistlerin olduğu bölümlerde ise kar kalınlığı 2 metre 70 santimetre olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. çalışanları ise şiddetli tipi nedeniyle mekanik tesislerin açık kalması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi. (İHA)

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!