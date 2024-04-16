Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları 16 Nisan Salı günü başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Sağlık Fizikçisi kadro ünvanıyla 1 kişi alınacak. Erciyes Üniversitesi'ne büro personeli, mühendis, biyolog, hemşire, sağlık teknikeri gibi alanlarda toplamda 144 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte 2024 Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgiler…
Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. İlgili üniversitelere yapılacak olan personel alımları için başvurular 16 Nisan Salı günü başladı. İşte Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı hakkında detaylar…
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
İLAN YAYIN TARİHİ : 16/04/2024 - SON BAŞVURU TARİHİ : 30/04/2024
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
10.Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
11.Açık ve kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
12.Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe
Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13.17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14.Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (30/04/2024) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (01/05/1989 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans"
2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.
GEREKLİ EVRAKLAR
1- Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
2- 2022 KPSS Sonuç Belgesi
3- Nüfus cüzdanı örneği
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
5- Online başvuru ekranından temin edilecek başvuru dilekçesi.
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
7- Sağlık Fizikçisi olarak başvuracakların Lisans diplomalarının yanı sıra Y. Lisans diplomalarını da online başvuruda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.