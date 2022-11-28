Erdal Sakız cinayetinde dikkat çeken çalışma!

Sakarya'da aracında ölü bulunan esnaf Erdal Sakız'ın cinayetinde kullanılan suç aleti Sakarya Nehri'nde arandı.
AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, cinayette kullanılan tüfeğin Ferizli ilçesinden nehre atılma ihtimalini değerlendiren ekipler, Adapazarı-Karasu yolu Adnan Menderes Caddesi mevkisinde arama gerçekleştirdi.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede suya giren dalgıçlar, yüzey ve dip taraması gerçekleştirdi. Bulguya rastlanılamaması sonucu bölgedeki çalışmalar sonlandırıldı.
NE OLMUŞTU?
Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden 9 Kasım'da ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız (43), 19 Kasım'da Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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