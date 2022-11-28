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Haberler Gündem 3. Sayfa Erdal Sakız cinayetinde dikkat çeken çalışma! - Sakarya haberleri
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Polis dalgıçlar, Sakarya Nehri'nde Erdal Sakız cinayetinin suç aletini aradı

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan esnaf Erdal Sakız'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre polis dalgıçlar cinayette kullanılan suç aletini bulmak için Sakarya Nehri'nde çalışma başlattı

Erdal Sakız cinayetinde dikkat çeken çalışma! - Sakarya haberleri
Erdal Sakız cinayetinde dikkat çeken çalışma!
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AA

Sakarya'da aracında ölü bulunan esnaf Erdal Sakız'ın cinayetinde kullanılan suç aleti Sakarya Nehri'nde arandı.

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, cinayette kullanılan tüfeğin Ferizli ilçesinden nehre atılma ihtimalini değerlendiren ekipler, Adapazarı-Karasu yolu Adnan Menderes Caddesi mevkisinde arama gerçekleştirdi.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede suya giren dalgıçlar, yüzey ve dip taraması gerçekleştirdi. Bulguya rastlanılamaması sonucu bölgedeki çalışmalar sonlandırıldı.

NE OLMUŞTU?

Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden 9 Kasım'da ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız (43), 19 Kasım'da Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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