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Erdemir’in, Kümaş Manyezit satın almasına Rekabet Kurulu’ndan onay

OYAK şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)’in Kümaş Manyezit’in tamamının satın alınması için Yıldız Holding ve Gözde Girişim’le imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu’ndan beklenen onay geldi.

Erdemir’in, Kümaş Manyezit satın almasına Rekabet Kurulu’ndan onay
HABERTURK.COM

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir'in, nitelikli manyezit cevher ve refrakter sektörünün önemli firmalarından Kümaş Manyezit’i satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından gerçekleşecek.

Dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip olan Kümaş'ı satın alan Erdemir, dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde etmeyi planlıyor.

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