OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir'in, nitelikli manyezit cevher ve refrakter sektörünün önemli firmalarından Kümaş Manyezit’i satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından gerçekleşecek.
Dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip olan Kümaş'ı satın alan Erdemir, dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde etmeyi planlıyor.
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