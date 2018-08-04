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Erdoğan'ın 'mal varlıklarını dondururuz' dediği bakanlar kim?

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Papaz Brunson'un iade edilmesine yönelik kriz karşısında ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağı yönündeki açıklamasının ardından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın eğer varsa Türkiye'deki mal varlıklarını donduracaklarını açıklamıştı. Fakat bu iki isimden özellikle Adalet Bakanı Jeff Sessions ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde...

04.08.2018 - 17:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine, ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'Brunson' kriziyle ilgili bir açıklama da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ABD'li iki bakanın Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması talimatını verdiğini duyurdu.

Erdoğan'ın eğer Türkiye’de varlıkları varsa dondurulması talimatı verdiği isimler ise ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İçişleri Bakanı Ryan Zinke… Bu iki isim arasında daha göz önünde olan isim ise, bir dönem Trump ile çok yakın olan fakat son bir yılda Trump'ın görevden almayı kafasına taktığı Adalet Bakanı olarak görev yapan Jeff Sessions. Kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H.W. Bush ve Bill Clinton gibi başkanlarla çalışan Sessions, bir cumhuriyetçi olarak 2017'den beri adalet bakanı olarak görev alıyor.

"SESSIONS'I ATADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından sürdürülen soruşturmada, ilk kez aktif görevdeki bir bakanın ifade verdiğine dikkat çekilmişti. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkan Sessions, bu skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller'in yönettiği soruşturmadan çekilmek zorunda kalmış ve soruşturmayı idare görevini yardımcısı Rod Rosenstein'a bırakmıştı.

Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz yıl Trump, kamuoyunun karşısına çıkarak Sessions’tan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemiş ve "Sessions'ı Adalet Bakanı olarak atadığım için pişmanım" demişti. 

Geçtiğimiz günlerdeyse Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama kamuoyuna bomba gibi düştü. Her fırsatta soruşturmayı kendisine yönelik bir 'cadı avı' olarak niteleyen Trump, yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı'na soruşturmayı sonlandırma çağrısında bulundu. Trump paylaşımında, "Bu berbat bir durum ve ülkemizi daha fazla lekelemeden önce Adalet Bakanı Jeff Sessions bu Uydurma Cadı Avı'nı derhal durdurmalı" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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