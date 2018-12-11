Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki son maçında Porto'yu ağırlıyor. Bu maç öncesinde 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılar açısından bu mücadele önem arz ediyor. Galatasaray'ın 13. dakikada geliştirdiği atakta Eren Derdiyok'un kaçırdığı gol büyük tepki gösterdi.
Bu pozisyondan kısa süre sonra Porto'nun kullandığı duran top golle sonuçlanırken bu pozisyonda da Eren Derdiyok'a tepki gösterildi. Alex Telles'in açtığı ortada Eren'in savunduğu Felipe gol atınca Eren'e bir kez daha tepki gösterildi.
Galatasaraylı taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken Eren Derdiyok, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konu başlığı oldu. İşte Eren için yapılan paylaşımlardan bazıları:
"Eren, Porto savunmasına rahat bir nefes aldırdı"
"Eren'in bitiriciliği gerçekten harika. Hepimizi bitirdi"
"Eren Derdiyok'u durdurabilirsek kazanabiliriz"
"Eren ince uçlu şarj aleti gibisin varsın ama işe yaramıyorsun"
"Eren Derdiyok yüzde 100 golü atamıyor üstüne bir de yenilen golde en büyük sorumlu oluyor! Allah Galatasaraylılara sabır versin sabır!"
"Eren Derdiyok, Lewandowski olarak başladığı Galatasaray kariyerini Emenike olarak sürdürüyor"
"Onun adı Eren Derdiyok. Dosta korku, düşmana güven veren bir santrfor..."
"Eren santrfor olarak başladığı kariyerinde usta bir savunmacı oldu. Tersten stoper"
"Eren Derdiyok o kadar kötü ki yerine maket koysan çarpıp gol olur. Bir şey yapmasına gerek yok"
"Eren Derdiyok önce golü kaçırdı, şimdi de adamını kaçırdı golü yedik"
"Eren Derdiyok boş kaleye gol atamazsın, adam tutamazsın ne yapmak için sahadasın?"
"Eren Derdiyok yerine 15 yaşında altyapı oyuncusu oynasın, gerekirse o kaçırsın 10 gol. Ama Eren yeter! Bizlerin de sabrı var!"
"Gol atmasını beklemiyorum, bari yedirmesin diyordum. Adam çarpma işlemindeki 0 bile değil"
"Eren yerine altyapıdan bir genç oynasa bunun yaptığı neyi yapamaz?"
"Eren'in kaçırdığı gol pozisyonlarından 18 sezonluk dizi çıkarılır"
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