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        Haberler Yaşam Ergenlik çağından sonra bambaşka birine dönüşmüş insanların eski ve yeni halleri!

        Ergenlik çağından sonra bambaşka birine dönüşmüş insanların eski ve yeni halleri

        Reddit kullanıcıları ergenlik öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırıyor. İki dönem arasındaki farklar, zamanın insanı nasıl değiştirebileceğini çarpıcı şekilde anlatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 09:37
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        "14'ten 24'e. Çocukken çok zorbalığa uğradım."

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        "21 yaş ve 31 yaş."

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        "19 ve 25 yaşında."

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        "Saç kesimi önemlidir. 16'ya karşı 21."

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        "Yaklaşık 10 yıl arayla; 13 ve 22."

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        "16 ve 25 yaş. Çocukken hep benimle uğraştılar!"

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        “17'ye karşı 30.”

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        "Gözlüğünü çıkar yeter! 13 ve 21 yaşında.”

        Kaynak: Reddit

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