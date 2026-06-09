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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki

        Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki

        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atan Olympiakos taraftarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki!

        Yunanistan Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Olympiakos'la karşılaşan Panathinaikos Actor'un başantrenörü Ergin Ataman, rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atmasına tepki gösterdi.

        "TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUMU BİLMENİZİ İSTİYORUM"

        Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attınız. Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Ayrıca Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu, onları kardeşlerim olarak gördüğümü bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Olympiakos kadrosundaki oyuncu tercihlerini eleştiren Ergin Ataman, "Elbette maçlara bayraklarla gelme hakkınız var ve buna saygı duyuyorum ama size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Yunanistan Ligi finalleri üçüncü maçında dün takımınız tek bir gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusunu sahaya süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunan Milli Takımı oyuncusunun Yunan basketboluna yaptığı katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Panathinaikos taraftarlarına da seslenen tecrübeli başantrenör, "Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Şampiyonluğu son topa ve son saniyeye kadar kovalayacağız ve her şey bittiğinde sahada zaferi kutlayan biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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