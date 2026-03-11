Ergin Ataman: Fenerbahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz!

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, çalıştırdığı Yunan ekibinin son 2,5 yılda Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü konumunda olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman yarın Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile oynanacak maç öncesinde Yunan medyasına konuştu.

Ataman, "Bu bizim için çok önemli bir maç, çünkü Zalgiris ile aramızda bir galibiyet farkı var. Son 5-6 maçta çok iyi oynadılar. Umarım yarın Telekom Center'da taraftarın desteğiyle, büyük maçlardaki gibi agresif ve öz güvenli bir şekilde oynarız. Son saniyede, düdük çalınmayan fauller yüzünden birkaç maç kaybettik. Yarınki maç kesinlikle çok önemli, çünkü geriye sekiz maç kaldı ve kazandığımız her maç bizi iyi pozisyonlara yaklaştırıyor, kaybettiğimiz her maç ise play-off'ları riske atıyor." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN SONRA EN BAŞARILI KULÜBÜZ"

Ataman, "Takımda son 2,5 yıldır birlikte oynayan yedi oyuncu var ve bu 2,5 yılda, herkese hatırlatmak isterim ki bizden daha iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası. Bazen normal sezonda maç kaybettik. Bunu umursamıyorum. Sadece geçen yıl olduğu gibi Dörtlü Final'de kaybettiğimizde ya da Paris'e karşı düdük çalınmayan bir faulle veya Fenerbahçe'ye karşı son saniye basketiyle kaybettiğimizde umursuyorum. Şimdi takımın öz güven kazanması ve büyük hedefler için oynaması önemli. Hedeflerine ulaşma yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

"BU BENİM HEDEFİM VE KOÇLUK FELSEFEM"

Bu sezon da şampiyonluk hedeflediklerini belirten Ataman, "Bu takım normal sezon maçlarında bazı sorunlar yaşayabilir, bazı takımlar normal sezonda bizi yendiklerinde çok mutlu oluyorlar, ama biz sadece şampiyonluğu kazandığımızda mutlu oluyoruz. Sadece kazandığımızda mutlu olacağız. Bu benim hedefim ve koçluk felsefem." şeklinde konuştu.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından büyük takımların zor durumların üstesinden geleceğini kaydeden Ataman, şunları aktardı:

"Dimitrios Giannakopoulos'un bazı oyuncularla görüştüğünü biliyorum, ama elbette gelebilir, o kulübün sahibi, başkanı, onu antrenmanlarda görmekten mutluluk duyarız ve tüm maçlarda da onu görmekten mutluluk duyarız. Bu takımda bir aileyiz. Hepimiz takımın başarılı olmasını istiyoruz. Takıma yardımcı olmak istediği için tüm maçlarda yer alacağına inanıyorum. Büyük takımlar zor durumların üstesinden gelebilir. Her maçı kazanamazsınız, bu yüzden zihinsel ve fiziksel olarak agresif kalmak önemlidir ve kulüpte sahip olduğumuz bu zihniyeti mayıs ve haziran aylarında göreceğimize inanıyorum."