Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti!
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayata gözlerini yumdu.
Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
TBF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.