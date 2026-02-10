Habertürk
        Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:20
        Ergin Ataman'ın acı günü!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayata gözlerini yumdu.

        Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

        TBF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

        Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

