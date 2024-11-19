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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: İstanbul'daki maçı mutlaka kazanmak istiyoruz - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: İstanbul'daki maçı mutlaka kazanmak istiyoruz

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile oynayacakları maçların zor geçeceğini belirterek, "Taraftar desteğine burada ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlakakazanmak istiyoruz. Tek tek bakıyoruz. Ondan sonrasına bakacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:35
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        "İstanbul'da mutlaka kazanmak istiyoruz"
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena’da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

        "AVRUPA BASKETBOLUNDA BU TİP PENCERE MAÇLARI HER TAKIM İÇİN ZOR GEÇİYOR"

        Macaristan maçlarının zorlu geçeceğini düşündüğünü ifade eden Ataman, "Dün akşam itibarıyla hazırlıklarımıza başladık. Avrupa şampiyonası elemelerinde Macaristan ile önce içeride sonra da pazartesi günü de Macaristan'da iki maç yapacağız. Tecrübeli oyuncuları var. Özellikle Adam Hanga, İspanya'nın Badalona takımında oynuyor. Avrupa Ligi tecrübesi olan bir oyuncu. Uzun oyuncularını değiştirmişler. Devşirme oyuncu Valencia'da oynuyor. Daha çok FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Zoltan Perl, Şampiyonlar Ligi'nde 24 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor. Onun için de taraftar desteğine burada ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlaka kazanmak istiyoruz. Tek tek bakıyoruz. Ondan sonrasına bakacağız" diye konuştu.

        "KADRODAKİ OYUNCULARIN KAPASİTESİNE GÖRE BİR SİSTEM TERCİHİ YAPACAĞIZ"

        Henüz Macaristan'ı tam olarak incelemediklerini aktaran Ergin Ataman, "Önce kendi sistemimizi hazırlıyoruz. Bu akşamdan itibaren de Macaristan'ın son oynadığı, geçen sene şubat ayında oynadığı maçlar var, İtalya ve İzlanda maçları. O maçları izleyeceğiz. Tabii yeni bir oyuncu. Onun da kendi takımında nasıl oynadığına bakacağız. Biz kadrodaki oyuncuların kapasitesine göre bir sistem tercihi yapacağız" cümlelerine yer verdi.

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