        Haberler Magazin Eric Dane'nin ölüm nedeni açıklandı

        Eric Dane'nin ölüm nedeni açıklandı

        ALS hastalığı ile verdiği mücadeleyi kaybederek 53 yaşında hayatını kaybeden ABD'li ünlü oyuncu Eric Dane'in resmi ölüm nedeni açıklandı. Oyuncunun kesin ölüm nedeninin, hastalığa bağlı gelişen solunum yetmezliği olduğu bildirildi

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 23:30
        Ölüm nedeni açıklandı

        'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizileriyle tanınan oyuncu Eric Dane, 19 Şubat 2026'da 53 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun ölümü, Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisini kamuoyuna açıklamasından yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşti.

        PEOPLE tarafından paylaşılan resmi ölüm belgesine göre, ünlü oyuncunun hayatını kaybetme nedeni solunum yetmezliği olarak belirlendi. Bu durumun temelinde ise oyuncunun bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığının yattığı açıklandı.

        Eric Dane, ALS teşhisini Nisan 2025'te duyurmuş ve o dönem yaptığı açıklamada, "ALS teşhisi konuldu. Bu yeni döneme adım atarken, sevgi dolu ailemin yanımda olmasından dolayı minnettarım. Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve önümüzdeki hafta Euphoria setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.

        Dane, katıldığı bir panelde ise hastalığıyla ilgili duygularını şöyle paylaşmıştı, "Böylesi korkunç bir durum karşısında bile neşeli kalabildiğim için şaşkınım. Yolculuğumu olabildiğince çok insanla paylaşmam gerektiğine inanıyorum; çünkü artık hayatımın sadece benimle ilgili olmadığını hissediyorum."

        ALS (AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ) NEDİR?

        Kasları uyaran motor sinirlerdeki hasara bağlı gelişen ve kas güçsüzlüğü ile seyreden bir hastalıktır. ALS’nin kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik ve dış etkenler sonucunda beyin ve kaslar arasında bağlantı kuran üst ve alt motor nöronlarda harabiyet olur. Kaslara uyarı gitmez, istemli hareket gerektiği gibi yapılamaz.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        Maslak'ta iki iş yerine silahlı saldırı; 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı

        MASLAK Atatürk Oto Sanayi'ye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla iki iş yerine silahlı saldırı düzenledi.(DHA)

        #Eric Dane
