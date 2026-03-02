Eric Dane'nin ölüm nedeni açıklandı

'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizileriyle tanınan oyuncu Eric Dane, 19 Şubat 2026'da 53 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun ölümü, Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisini kamuoyuna açıklamasından yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşti.

PEOPLE tarafından paylaşılan resmi ölüm belgesine göre, ünlü oyuncunun hayatını kaybetme nedeni solunum yetmezliği olarak belirlendi. Bu durumun temelinde ise oyuncunun bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığının yattığı açıklandı.

Eric Dane, ALS teşhisini Nisan 2025'te duyurmuş ve o dönem yaptığı açıklamada, "ALS teşhisi konuldu. Bu yeni döneme adım atarken, sevgi dolu ailemin yanımda olmasından dolayı minnettarım. Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve önümüzdeki hafta Euphoria setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.

Dane, katıldığı bir panelde ise hastalığıyla ilgili duygularını şöyle paylaşmıştı, "Böylesi korkunç bir durum karşısında bile neşeli kalabildiğim için şaşkınım. Yolculuğumu olabildiğince çok insanla paylaşmam gerektiğine inanıyorum; çünkü artık hayatımın sadece benimle ilgili olmadığını hissediyorum."