Erik Jensen kansere yakalandı

'The Walking Dead', 'Mr. Robot' ve 'For Life' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Erik Jensen, yaklaşık iki yıl önce beyin anevrizmasından mucizevi bir şekilde kurtulmuştu.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 53 yaşındaki Erik Jensen'e bu kez dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu. Üzücü haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu.

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"KENDİSİ VE AİLESİ İÇİN BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİ"



Tedavi süreci için maddi yardım talep eden ailesi, "Dr. Steven Edwards'ı oynayan 'Erik Jensen'e yeni kanser teşhisi konuldu. Bu kendisi ve ailesi için büyük bir belirsizlik dönemi. Eğer ona bir şeyler göndermek istiyorsanız..." sözleriyle ünlü oyuncuya destek istedi.