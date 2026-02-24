Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi görüntülendi

        Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi görüntülendi

        Bingöl'de kar sularıyla yeniden canlanan Çır Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eriyen kar sayesinde yeniden canlandı

        Kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesi sınırlarında, 1930 rakımlı Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kışın donan, yaz aylarında ise kuruyan Çır Şelalesi, sadece ilkbahar ve sonbahar mevsiminde canlanıyor.

        Bölgede hava sıcaklığının artmasıyla erimeye başlayan kardan akan sular, şelaleye yeniden can verdi.

        Yaklaşık 50 metre yükseklikten yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu kayalıklardan dökülen sularla yeniden hayat bulan şelale, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

        Misafirlerini ağırlamayı bekleyen şelale görüntülendi.

        Adaklı ilçesine bağlı Kabaçalı köyünden bölgeyi ziyarete gelen Zeynel Yumli, havanın güzel olmasını fırsat bilerek, köylerine yakın bir noktada bulunan şelaleyi görmeye geldiğini söyledi.

        Burada şelaleyi izlemenin keyfini çıkardığını anlatan Yumli, "Bölgenin doğası, sessizliği ve dinginliği harika. Ziyaretçileri buraya her zaman bekleriz. Kuşların ve şelalenin sesini dinlemek herkese iyi gelecektir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanından ayırmadığı kuzusunu parka da misafirliğe de götürüyor

        Antalyanın Aksu ilçesinde üçüz doğan ve annesinin ilgilenmediği kuzuyu bebek gibi büyüten Meliha Erten, "Naciye" ismini verdiği kuzuyu parkta salıncakta sallıyor, misafirliğe gittiğinde yanında götürüyor. (AA)

        #Çır Şelalesi
        #Bingöl
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu