Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi görüntülendi

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesi sınırlarında, 1930 rakımlı Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kışın donan, yaz aylarında ise kuruyan Çır Şelalesi, sadece ilkbahar ve sonbahar mevsiminde canlanıyor.

Bölgede hava sıcaklığının artmasıyla erimeye başlayan kardan akan sular, şelaleye yeniden can verdi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu kayalıklardan dökülen sularla yeniden hayat bulan şelale, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Misafirlerini ağırlamayı bekleyen şelale görüntülendi.

Adaklı ilçesine bağlı Kabaçalı köyünden bölgeyi ziyarete gelen Zeynel Yumli, havanın güzel olmasını fırsat bilerek, köylerine yakın bir noktada bulunan şelaleyi görmeye geldiğini söyledi.

Burada şelaleyi izlemenin keyfini çıkardığını anlatan Yumli, "Bölgenin doğası, sessizliği ve dinginliği harika. Ziyaretçileri buraya her zaman bekleriz. Kuşların ve şelalenin sesini dinlemek herkese iyi gelecektir" dedi.