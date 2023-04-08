Erkan Kolçak Köstendil: 'Messi' diye diye top sürüyor

"HAYATIMDA DAHA ÇOK MERAK ETTİĞİM YERLER VAR"



Köstendil, muhabirlerin, "Tatil nasıl geçti?" sorusuna, "Mısır'a gittik. Bir davet üzerine gidip, görme şansımız oldu. Gezip, tozmayı çok seviyoruz. Güzel yerler tabii ama bizim de Antalya'mız var. Hayatımda daha çok merak ettiğim yerler var. Küba ve Kutupları çok merak ediyorum. Tiyatro oyunuyla çok gezdiğim için, gittiğimiz yerlerin de ancak gecesini görebiliyoruz" yanıtını verdi.