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Erkan Kolçak Köstendil: Futbol turnuvasına davet edildim

Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir'de görüntülendi. Bir dönem kalecilik yapan Köstendil, "Rusya'da düzenlenecek olan bir futbol turnuvasına davetliyim. Üç profesyonel oyuncu var. Geri kalanların sanatçılardan oluşacağı bir turnuva olacak. Ben de katılıyorum, çok heyecanlıyım" dedi

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  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Önceki akşam Cihangir’deki bir mekânda arkadaşlarıyla sohbet eden Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Erkan Kolçak Köstendil "Hakkımda haberler var, şehirden kaçıp Zekeriyaköy’e taşındığıma dair. Bu haberler doğru değil. Ben Cihangir’den taşınalı 5 yıl oldu ama başka bir yere taşındım" dedi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Erkan Kolçak Köstendil ayrıca, "Rusya'da düzenlenecek olan bir futbol turnuvasına davetliyim. Üç profesyonel oyuncu var. Geri kalanların sanatçılardan oluşacağı bir turnuva olacak. Ben de katılıyorum, çok heyecanlıyım. İzleyicilere naklen yayın yapılacak" ifadelerini kullandı.
  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Köstendil'in kalecilikten oyunculuğa geçişini şöyle anlatmıştı:

    Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'da kaleciydi.
    Devam etseydi belki de Bursaspor'un 2009 – 2010 sezonundaki şampiyon olan takımın kadrosunda olacaktı.
    Veya başka bir takımda oynayacak, şampiyonluğu başka bir formayla yaşayacaktı.
    Belki de günümüzde hâlâ bir takımda file bekçiliği yapıyor olacaktı. 
  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Bunların hiç biri olmadı.
    Çünkü üniversite sınavına girmesi gerekiyordu ama matematik dersleri zayıf olduğu için kazanmasının zor olacağını düşünüyordu.
    Oyunculuk yeteneğini gören lisedeki öğretmeni Zuhal Köseoğlu, konservatuvara yönlendirdi.
    Konservatuvara yönlendirmekle kalmayıp tanıdığı Erkan Can'ı arayarak "Bir çocuk göndersem bakar mısınız?" dedi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Erkan Kolçak Köstendil'in kaderi çoktan çizilmişti. Erkan Can'ın o gün Bursa'da olması da bunun bir göstergesiydi.
    Erkan Can, Ali Sürmeli ile birlikte Atatürk Lisesi'ne geldi.
    İki oyuncu o gün hem Bursa'daydı hem de okula 10 dakikalık mesafedeydi.
    Bu tesadüf Erkan Kolçak Köstendil'in kaderinin çoktan çizildiğinin göstergesi değil de neydi?
    Ne var ki iki deneyimli oyuncunun karşısında daha ilk anda tel tel döküldü.

    Erkan Can sordu; "Shakespeare'i biliyor musun?"
    Erkan Kolçak Köstendil, geçmiş yıllarda izlediği Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı 'Romeo + Juliet'ten yola çıkarak "Leonardo DiCaprio" cevabını verdi.
    Erkan Can cevap verdi; "Seninle çok işimiz var."
  • Erkan Kolçak Köstendil: O haberler yalan - Magazin haberleri

    Erkan Can'ın "Seninle çok işimiz var" dediği Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.
    Mezun olduktan sonra da oyunculuk adına yapacağı çok işi vardı.

    O işlere Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan Erkan Kolçak Köstendil, kamera önündeki ilk çalışması olan 'Kurtlar Vadisi Pusu' ile ülke genelinde elde ettiği şöhretin avantajıyla yeteneğini harmanlayıp kendi döneminin en çok çalışan oyuncularından biri oldu.

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