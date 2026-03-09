Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Erling Moe: Hakem kararlarında şanslı olan taraf değildik - Kayserispor Haberleri

        Erling Moe: Hakem kararlarında şanslı olan taraf değildik

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, maçın başında gördükleri kırmızı kartın oyunlarını çok fazla etkilediğini söyledi.

        Giriş: 09.03.2026 - 23:43
        "Hakem kararlarında şanslı olan taraf değildik"

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, maçta eksik kalmalarına rağmen ayakta kalabildiklerini belirtti.

        Öne geçecek çok fazla fırsatlar bulduklarını anlatan Moe, "İyi savunduk, iyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik." dedi.

        Hakem kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini savunan Moe, şunları kaydetti:

        "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik."

