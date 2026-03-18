        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ernest Muçi'den Oulai sözleri - Trabzonspor Haberleri

        Ernest Muçi'den Oulai sözleri

        Trabzonspor'un oyuncularından Ernest Muçi, Süper Lig'in 27. haftasında konuk oldukları Eyüpspor karşılaşmasında kart cezalısı durumuna düşen ve bir sonraki hafta Galatasaray maçında oynayamayacak olan Christ Oulai'yle ilgili konuştu. Muçi, "Maalesef bu durumlar yaşanabiliyor, şanssızlık olarak söyleyebiliriz. Oulai'nin eksikliğini hissedeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Ernest Muçi'den Oulai sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM ADIMIZA GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"

        Arnavut futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Aslında ligde her maç zor. Herkes en iyi mücadelesini ortaya koymaya çalışıyor. Her maç zor. Gurur verici yanı şu, ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterip 3 puan aldık. Milli ara sonrasında oynayacağımız maçlar öncesinde 3 puan almak istiyorduk. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu." dedi.

        OULAİ SÖZLERİ

        Eyüpspor maçı öncesinde kart sınırında olması ve Christ Oulai'nin Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Muçi, "Maçtan önce tabii ki konuştuk dikkatli olmamız konusunda. Bu son maçta da böyleydi. Maalesef bu durumlar yaşanabiliyor. Şanssızlık olarak söyleyebiliriz. Oulai'nin eksikliğini yaşayacağız ama onun yerine de oynayacak takım arkadaşlarımız var. Şanssızlık olabiliyor böyle durumlar." diye konuştu.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Restoranda dehşet anları
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"