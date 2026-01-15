Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ernest Muçi gollerine devam ediyor! - Trabzonspor Haberleri

        Ernest Muçi gollerine devam ediyor!

        Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Süper Lig'de yakaladığı golcü kimliğini Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıdı. Bordo-mavili formayla son haftaların en formda isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor karşısında attığı 2 golle bu sezonki toplam gol sayısını 9'a yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ernest Muçi gollerine devam ediyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de forma giydiği son 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başaran Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ernest Muçi, bu süreçte 7 kez gol sevinci yaşadı.

        Başakşehir karşısında 2 gol kaydeden Arnavut futbolcu; Konyaspor’a 1, Göztepe’ye 2, Beşiktaş’a 1 ve Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkan Muçi, Trabzonspor’un skor yükünü çeken isimlerin başında geldi.

        KUPADA DA SAHNE ALDI

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Ernest Muçi attığı 2 golle galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

        REKLAM

        Süper Lig’in ardından kupada da gol sevinci yaşayan Arnavut oyuncu, form grafiğini istikrarlı şekilde yukarı taşıdı.

        TRABZONSPOR'DA ADETA YENİDEN DOĞDU

        2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Muçi, siyah-beyazlı ekipte ligde görev aldığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

        Bir sonraki sezonda Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 27 karşılaşmada görev alan Ernest Muçi, bu süreçte 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon başında siyah-beyazlı ekipte yalnızca 58 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’a transferinin ardından çıkış yakaladı.

        İSTATİSTİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

        Bordo-mavili formayla lig ve kupa maçlarında toplam 19 karşılaşmada görev alan Ernest Muçi, 981 dakika sahada kaldı.

        Bu süre zarfında 9 gole ulaşan Muçi, Trabzonspor’un hücum gücüne önemli katkı verirken, performansıyla teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri olmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da 2 ayda 18 kişi kurşunlamadan tutuklandı!

        İstanbul'da, son 2 ay içinde iş yeri ve araç kurşunlamalarıyla kamu düzenini tehdit eden "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda, polis bu kez farklı ve dikkat çeken bir yöntem uyguladı. Kapıyı açmamakta direnen çete üyelerinin bulunduğu adreslere düzenlenen baskınlarda, Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis köpekleri içeriye salındı. Köpeklerin etkisiyle direnci kırılan şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!