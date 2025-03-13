Ernest Muci ile yollar ayrılıyor mu? İşte yanıtı

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde yapılacak hamleler kadar yabancı kontenjanından eksilecek isimler de merakla bekleniyor.

Bu noktada siyah-beyazlıların Arnavut yıldızı Ernest Muci'ye gelecek tekliflerin değerlendirilip yolların ayrılacağı ileri sürülse de bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Son haftalarda 11'den uzak kalsa da Muci'nin kadrodaki en önemli isimlerden biri olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı kurmaylar, yolların ayrılması gibi bir düşüncenin şu anda söz konusu olmadığını belirtirken kendilerine ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığını vurguladı.