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        Haberler Spor Futbol Ernest Muçi milli takımda sakatlandı - Futbol Haberleri

        Ernest Muçi milli takımda sakatlandı

        UEFA Uluslar B Ligi 6. ve son maçında Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Ukrayna ile oynadıkları karşılaşmada sakatlık geçirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 01:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:57
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        Ernest Muçi, milli takımda sakatlandı!
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        Beşiktaş'ın Arnavutluk Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Ernest Muçi, Ukrayna ile karşılaştıkları maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

        Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

        Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

        23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.

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