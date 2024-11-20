Ernest Muçi milli takımda sakatlandı
UEFA Uluslar B Ligi 6. ve son maçında Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Ukrayna ile oynadıkları karşılaşmada sakatlık geçirdi.
Giriş: 20.11.2024 - 01:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:57
Beşiktaş'ın Arnavutluk Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Ernest Muçi, Ukrayna ile karşılaştıkları maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.
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