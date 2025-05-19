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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi: Önümüzdeki iki maça odaklanacağız - Beşiktaş Haberleri

        Ernest Muçi: Önümüzdeki iki maça odaklanacağız

        Beşiktaş'ın oyuncularından Ernest Muçi, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki maça odaklanacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 01:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:34
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        "Önümüzdeki iki maça odaklanacağız"
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu.

        "ÖNÜMÜZDEKİ İKİ MAÇA ODAKLANACAĞIZ"

        Kalan iki maç hakkkında değerlendirmelerde bulunan 24 yaşındaki oyuncu "Hedefimiz ligi üçüncü sırada tamamlamak. Önümüzdeki iki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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