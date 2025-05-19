Ernest Muçi: Önümüzdeki iki maça odaklanacağız
Beşiktaş'ın oyuncularından Ernest Muçi, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki maça odaklanacağız" dedi.
Giriş: 19.05.2025 - 01:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:34
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu.
"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ MAÇA ODAKLANACAĞIZ"
Kalan iki maç hakkkında değerlendirmelerde bulunan 24 yaşındaki oyuncu "Hedefimiz ligi üçüncü sırada tamamlamak. Önümüzdeki iki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
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