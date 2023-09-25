Erol Bulut, Cardiff City'yle adından söz ettiriyor

Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

7. SIRAYA YÜKSELDİLER

Cardiff City'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

6 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı. REKLAM

GOL YOLLARINDA ETKİLİLER Cardiff, geçen sezona göre sergilediği skorer oyunla da dikkat çekiyor. Erol Bulut'un öğrencileri, geride bıraktığımız sezonun ilk 8 haftalık periyottaki gol sayısının 3.5 katına ulaştı. 2022-23 sezonunda küme düşmekten son haftalarda kurtulan Cardiff, ligin ilk 8 haftasında sadece 4 gol atabilmişti. Erol Bulut'un gelişiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Cardiff, aynı periyotta attığı gol sayısını 14'e çıkardı. Erol Bulut'un öğrencileri, gelecek hafta Rotherham'ı konuk edecek.