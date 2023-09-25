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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erol Bulut, Cardiff City'yle adından söz ettiriyor - Futbol Haberleri

        Erol Bulut, Cardiff City'yle adından söz ettiriyor

        Teknik direktör Erol Bulut, Cardiff City'yle İngiltere'de adından söz ettiriyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:58
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        Ada'da Erol Bulut rüzgarı
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        Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

        7. SIRAYA YÜKSELDİLER

        Cardiff City'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

        6 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

        Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.

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        GOL YOLLARINDA ETKİLİLER

        Cardiff, geçen sezona göre sergilediği skorer oyunla da dikkat çekiyor. Erol Bulut'un öğrencileri, geride bıraktığımız sezonun ilk 8 haftalık periyottaki gol sayısının 3.5 katına ulaştı.

        2022-23 sezonunda küme düşmekten son haftalarda kurtulan Cardiff, ligin ilk 8 haftasında sadece 4 gol atabilmişti. Erol Bulut'un gelişiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Cardiff, aynı periyotta attığı gol sayısını 14'e çıkardı.

        Erol Bulut'un öğrencileri, gelecek hafta Rotherham'ı konuk edecek.

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