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Erol Bulut'tan sürpriz 11!

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki ya tamam ya devam maçına sürpriz bir 11'le çıkıyor. Erol Bulut, beklerde Nazım ve Caner ile başlıyor. Orta alanda Sosa'nın yerine İrfan görev alıyor. Santrforda ise Samatta oynuyor!

Erol Bulut'tan sürpriz 11!

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta Kadıköy'de kaybedilen Gençlerbirliği maçının 11'inden 5 oyuncuyu ilk 11'e dahil etmedi.

Bulut, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan ve bu maça kulübede başlayan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi 11'de sahaya sürdü.

Son haftalarda performansı yükselen Filip Novak'ı da kesen Bulut, bu oyuncunun yerine Caner Erkin'e şans tanıdı. Jose Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'yi görevlendiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, geçen hafta cezalı olan Enner Valencia'yı ise Mert Hakan Yandaş'ın yerine oynattı.

Erol Bulut, forvet hattında da değişikliğe gitti. Gençlerbirliği karşısında Mame Thiam'a 11'de şans veren Bulut, Beşiktaş'a karşı ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo'nun yanında İrfan Can Kahveci görevlendirilirken, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Bright Osayi-Samuel şans buldu. Forvette Mbwana Samatta oynarken, arkasında de Dimitris Pelkas yer aldı.

Harun Tekin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Filip Novak ve Gökhan Gönül maça yedekler arasında başladı.

CANER ERKIN 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli sol beki Caner Erkin, 1 ay sonra takımıyla ilk 11'de maça çıktı.

Son olarak 21 Şubat tarihinde Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise takımdan uzak kalmıştı.

Disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan Caner, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının kadrosuna girmiş ancak forma şansı bulamamıştı.

İRFAN CAN ILK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de müsabakaya çıktı. Sakatlığı sebebiyle transferinin ardından bazı maçları kaçıran İrfan Can, ilk kez Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev almıştı.

Bu müsabaka dışında İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da sonradan görev alan İrfan, Beşiktaş'a karşı ise ilk kez 11'de forma giydi.

NAZIM 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, 4 lig maçının ardından 11'de görevlendirildi.

Sezon boyunca sağ bekte istikrarlı bir performans sergileyen Nazım, son olarak Göztepe maçına 11'de başlamıştı.

Göztepe'den sonra Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yedek soyunan Nazım, 4 maçın ardından 11'deki yerine döndü.

SOSA 7 MAÇIN ARDINDAN KESİK YEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, ligde 7 maçın ardından yedek kulübesine çekildi.

Son haftalarda yükselen bir performans ortaya koyan ve üst üste 7 lig maçında ilk 11'de oynayan Sosa, Beşiktaş'a karşı ise yedek soyunduruldu.

Teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın yerine o pozisyonda İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.

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