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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeErol Bulut'un o fotoğrafının sırrı - Fenerbahçe haberleri
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O fotoğrafın sırrı!

Erol Bulut'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak bu kağıtta Bulut'un maçla ilgili notları olduğu belirtildi

Erol Bulut'un o fotoğrafının sırrı - Fenerbahçe haberleri

Derbide Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut okuduğu kağıt fotoğrafı ile gündeme oturdu. Bulut'un devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif ve dizilişlerin olduğu bir taktik kağıdına baktığı bildirildi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu soyunma odasında oyuncularından demoralize olmamalarını istedi. Erol Bulut, öğrencilerine; "Başınızı kaldırın, zirveyle aynı puandayız kaybedilen hiçbir şey yok, sadece bir maç kaybettik, biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

YOLUMUZ UZUN

Mesut Özil, derbi mağlubiyetinin ardından üzgün olduğunu dile getiren mesaj yayınladı: "Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak."

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