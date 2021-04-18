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Erol Demiröz hayatını kaybetti! Erol Demiröz kimdir, kaç yaşındadır?

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Erol Demiröz, "Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm" ve "Mucize" adlı yapımlarda rol almıştı. Erol Demiröz kimdir, kaç yaşındadır? Erol Demiröz'ün biyografisi...

Erol Demiröz hayatını kaybetti! Erol Demiröz kimdir, kaç yaşındadır?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Demiröz hayata gözlerini yumdu. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu 81 yaşındaydı.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1952 yılında ilkokul, 1958 yılında ortaokul ve liseyi Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'inde (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi) tamamladı.

Erol Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Demiröz, yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu. Demiröz, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filminde rol aldı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı. “Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlendi.

Erol Demiröz, 1977 yılında, “Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü”nü aldı.

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