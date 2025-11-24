Habertürk
        Ersin'in çabası Beşiktaş'a yetmedi! - Beşiktaş Haberleri

        Ersin'in çabası Beşiktaş'a yetmedi!

        Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkat çekti. 24 yaşındaki kaleci, karşılaşmada yaptığı 5 net kurtarışla takımını adeta maçta tutan isim oldu. Fakat siyah-beyazlılar, Ersin'in performansına rağmen kalesini yine gole kapatamadı.

        Giriş: 24.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:09
        Ersin'in çabası Beşiktaş'a yetmedi!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu Samsunspor maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

        Özellikle 2. yarıda Polat'ın poziyonunda geçit vermeyen deneyimli file bekçisi karşılaşmada yaptığı 5 net kurtarışla takımını adeta maçta tutan isim oldu.

        Konyaspor ile oynanan erteleme maçından itibaren kaleyi devralan 24 yaşındaki eldiven, ligde 5 maçta görev aldı.

        GOL YEME SORUNU DEVAM ETTİ

        Bu sezon yediği gollerle dikkati çeken Beşiktaş, Samsunspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

        Ligde sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, kalesinde toplam 17 gol gördü.

        Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk'ten 6, , St. Patrick's'ten 3, Lozan'dan ise 2 olmak üzere toplamda 11 gol yedi.

