Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli’den transfer ettiği Miha Zajc gösterdiği performansla teknik direktör Ersun Yanal’dan tam not aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin kalan maçlarında orta sahayı Topal, Tolgay ve Zajc üçlüsüyle kurmayı planlanıyor.

DEĞİŞİM KAPIDA

Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal, kadroda değişikliğe gidiyor. Formda olan Mehmet Ekici ilk 11’e monte edilecek. Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz’in yerine Sadık Çiftpınar oynayacak. Sadık’ın yanında da Martin Skrtel şans bulacak.