Fenerbahçe'ye geri dönen ve yeni döneminde sarı-lacivertlilerin başındaki ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Ersun Yanal için bugün imza töreni düzenlenmişti. Yanal akşam saatlerinde kulüp televizyonuna çıktı ve açıklamalar yaptı.

Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük taraftarımızın isteği ve arzusu beni ayrıca mutlu ediyor. Taraftarlarımızın, camiamızın hiç kuşkusu olmasın. Biz bu işe tutkuyla bağlıyız ve başarı için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırız. Fenerbahçe taraftarının istediği coşkulu oyunu oynayacağız. Onlara keyif vereceğiz"

"Fenerbahçe kiminle oynarsa oynasın, dünyanın neresinde olursa olsun, her maça kazanmak için çıkar. Çok kısa zaman içinde taraftarlarımızın zevkle izleyeceği bir takımı oluşturmak için yola çıktık ve bunu yapacağız. Biz 4. yıldızı takmaya geldik!"

"Bu iş takım oyunu. Tek başımıza değiliz, hep birlikte başarıya koşacağız"

Öte yandan BB Erzurumspor maçında takımıyla birlikte doğum gününde sahada olan Yanal'a bir doğum günü sürprizi de düzenlendi.

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