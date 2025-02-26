Ertan Saban, 'Deha'ya konuk oyuncu olarak katılıyor
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın bu haftaki bölümünden itibaren başarılı oyuncu Ertan Saban konuk oyuncu olarak dizinin ekibine dâhil olacak. Diziye Karahan Doğan karakteriyle katılacak Saban, Devran'ın vereceği güç savaşında kilit rol oynayacak
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Deha’nın bu haftaki bölümünden itibaren başarılı oyuncu Ertan Saban konuk oyuncu olarak dizinin ekibine dâhil olacak. Diziye 'Karahan Doğan' karakteriyle katılacak olan Saban, 'Devran’ın vereceği güç savaşında kilit rol oynayacak.
Ertan Saban'ın canlandıracağı Karahan Doğan; karanlık ve sinsi tarafıyla ‘Deha’daki tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!