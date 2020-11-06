Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),kovid-19 pandemisinden etkilenen işverenlerin ertelenen prim borçları için ödeme kolaylığı getirdi. Pandemiden doğrudan etkilenen özel sektör işverenlerinin mart, nisan ve mayıs aylarına ait olup ekim, kasım, aralık ayına ertelenen prim borçları katma değer vergisi (KDV) iadesi alacaklarından mahsup edilebilecek.

İşçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin mart ayına ait primlerinin son ödeme süresi, 31 Ekim, cumartesi gününe denk geldiği için 2 Kasım 2020’de doldu. Nisan ayına ait sigorta primleri 30 Kasım’a, mayıs ayına ait sigorta primleri de 31 Aralık 2020 tarihine ertelendi. İşverenler prim borçlarını faizsiz olarak ödeyecekler.

İsteyen işverenler, ertelenen söz konusu ödemeleri devletten olan KDV iadesi alacağından mahsup ederek ödeyebilecekler. İşverenlerin bunun için talepte bulunması gerekiyor. Mahsup suretiyle ödeme talebinde bulunulması halinde, 2 Kasım’a kadar ödenmesi gereken primlerin ödeme işlemi 23 Kasım’a kadar yapılabilecek. 30 Kasım 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken nisan ayına ait sigorta primleri 21 Aralık 2020 tarihine; 31 Aralık’a kadar ödenmesi gereken mayıs ayına ait sigorta primleri de 20 Ocak 2021 tarihine kadar ödenecek.

Mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup edilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Ertelenen prim borçlarını KDV iadesinden mahsup ederek ödeme hakkından, 4/a kapsamında sigortalı çalıştırmak şartıyla yararlanacak mükellefler şöyle:

Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler ile ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerleri.

ERTELENEN PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA YAPILMAYACAK

Ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesine ait vergi ve prim borçlarının 3 yılda 18 eşit taksitte yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında, yapılandırmaya ilişkin maddeler kabul edildi. İşveren çevrelerinden gelen, kovid-19 dolayısıyla ertelenen primlerin yapılandırma kapsamına alınmasına ilişkin talepler ise kabul görmedi.

Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü AK Partili Cemal Öztürk, yasa teklifinin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevapladı. Öztürk, kanunun 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını düzenlediğini, ertelenen primlerin henüz vadelerinin gelmediğini söyledi. Öztürk, bununla birlikte, ertelenen prim borçlarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini vurguladı.