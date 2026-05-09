Ertem Şener: 32 kilo verdim

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken futbol yorumcusu Ertem Şener, katıldığı bir programda zayıflama sürecini anlattı.

"108 KİLOYDUM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini belirten Şener, "108 kiloydum. Ayakkabımı bağlayamayacak duruma gelmiştim. Sürekli terliyordum, gömleklerim olmuyordu... Çok yemek yemenin iyi bir şey olmadığını anladım. Doktor kontrolünde, kontrollü bir zayıflama sürecine girdim" dedi.

"KANSER DEĞİLİM"

Hakkında çıkan kanser iddialarını yalanlayan Şener, durumu şu sözlerle açıkladı: Hakkımda bir sürü söylenti çıktı, kanser olduğum söylendi ama değilim. Aksine aslan gibiyim, çok iyi hissediyorum. Hasta değilim; hiçbir sıkıntı yok çok şükür.

'Bavela' adlı YouTube programına konuk olan Ertem Şener, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Meltem Şener’in vefatının, kilo verme süreci üzerindeki etkisini duygusal bir dille anlattı.

"KANSER OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Ünlü yorumcu, "Bu 32 kilonun yaklaşık 15 kilosunu annemin vefatı aldı götürdü diyebilirim. Onu her gün özlemle anıyorum. Annemi kendi ellerimle mezara koydum. Ona hastaneden çıkacağına dair söz vermiştim ama maalesef sözümü tutamadım. İnsanlar 'Hasta mısın?, kanser misin' diye soruyorlar; keşke ben kanser olsaydım da annem hayatta olsaydı. İnanın, bu acının yanında şişmanlık hiçbir şey değil" ifadelerini kullandı.

Ertem Şener'in kilo vermeden önceki hali.