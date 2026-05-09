Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ertem Şener: 32 kilo verdim - Magazin haberleri

        Ertem Şener: 32 kilo verdim

        Ertem Şener, zayıflama sürecini anlattı. Hakkındaki kanser iddialarını yalanlayan Şener, kaybettiği annesi Meltem Şener'e olan özlemini vurgulayarak; "Keşke ben kanser olsaydım da annem hayatta olsaydı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "32 kilo verdim"

        Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken futbol yorumcusu Ertem Şener, katıldığı bir programda zayıflama sürecini anlattı.

        "108 KİLOYDUM"

        Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini belirten Şener, "108 kiloydum. Ayakkabımı bağlayamayacak duruma gelmiştim. Sürekli terliyordum, gömleklerim olmuyordu... Çok yemek yemenin iyi bir şey olmadığını anladım. Doktor kontrolünde, kontrollü bir zayıflama sürecine girdim" dedi.

        REKLAM

        "KANSER DEĞİLİM"

        Hakkında çıkan kanser iddialarını yalanlayan Şener, durumu şu sözlerle açıkladı: Hakkımda bir sürü söylenti çıktı, kanser olduğum söylendi ama değilim. Aksine aslan gibiyim, çok iyi hissediyorum. Hasta değilim; hiçbir sıkıntı yok çok şükür.

        'Bavela' adlı YouTube programına konuk olan Ertem Şener, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Meltem Şener’in vefatının, kilo verme süreci üzerindeki etkisini duygusal bir dille anlattı.

        "KANSER OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

        Ünlü yorumcu, "Bu 32 kilonun yaklaşık 15 kilosunu annemin vefatı aldı götürdü diyebilirim. Onu her gün özlemle anıyorum. Annemi kendi ellerimle mezara koydum. Ona hastaneden çıkacağına dair söz vermiştim ama maalesef sözümü tutamadım. İnsanlar 'Hasta mısın?, kanser misin' diye soruyorlar; keşke ben kanser olsaydım da annem hayatta olsaydı. İnanın, bu acının yanında şişmanlık hiçbir şey değil" ifadelerini kullandı.

        Ertem Şener'in kilo vermeden önceki hali.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tunceli'nin Uzunçayır Baraj Gölü'nde kirlilik

        Tunceli'de son günlerde etkisini artıran sağanak yağışların ardından, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki kirlilik havadan görüntülendi. Munzur Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle taşınan çamur, ağaç parçaları ve çeşitli atıkların baraj gölü yüzeyinde biriktiği gözlendi

        #Ertem Şener
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları