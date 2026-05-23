Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Büyük bir gururu yaşıyoruz, bu daha başlangıç

        Ertuğrul Doğan: Büyük bir gururu yaşıyoruz, bu daha başlangıç

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor Kulübünün başkanı Ertuğrul Doğan, elde edilen başarıyı değerlendirdi. Türkiye Kupası şampiyonluğunun bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Doğan, "Bugün, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür: Bu daha başlangıç" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 00:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Büyük bir gururu yaşıyoruz"

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek elde ettikleri zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

        "Bugün, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz.

        Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı; inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi.

        Bu kupa; kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupasıdır.

        REKLAM

        Bu yolda bana güç veren, inancımı hep diri tutan büyük Trabzonspor taraftarına, bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır.

        Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

        Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına uğraşlarımız ve çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum.

        Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikaye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz.

        Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür: Bu daha başlangıç. Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatayda 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

        Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"