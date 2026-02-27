Canlı
Habertürk
Habertürk
        Erzincan'da akıma kapılan işçi öldü

        Erzincan'da akıma kapılan işçi öldü

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 01:59 Güncelleme:
        Erzincan'da akıma kapılan işçi öldü
        İlçeye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki bir şantiyede çalışan işçi Orhan Ş. (55), şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Orhan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

