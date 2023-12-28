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        Haberler Gündem Politika Erzincan’da AK Parti ile MHP ittifak yapacağı açıklandı

        Erzincan’da AK Parti ile MHP ittifak yapacağı açıklandı

        AK Parti ve MHP'nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. Listeye göre Erzincan'da ittifak yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:19 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:19
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        Erzincan'da AK Parti ile MHP ittifak yapacak
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        2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak.

        Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 29 ilde ittifak yapacak. İttifak yapacak iller arasında Erzincan’da yer aldı. Erzincan’da AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyecek.

        MHP’nin AK Parti’nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

        AK Parti ise 5 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

        AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

        Erzincan’da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor.

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