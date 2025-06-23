Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Erzurum Büyükşehir'den "kokarca" gübresi | Son dakika haberleri

        Erzurum Büyükşehir'den "kokarca" için organik gübre

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nde üreticiyi zora sokan kahverengi böceğine karşı laboratuvarlarında organik gübre geliştirdi. Özellikle Ordu ve çevresindeki fındık üreticilerinin ihracatını olumsuz etkileyen bu zararlıya karşı yapılan çalışma, belediye tarafından titizlikle yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, yaklaşık 4 yıldır sürdürülen çalışmanın sonunda geliştirilen organik gübrenin, kahverengi kokarca böceğini çok kısa sürede etkisiz hale getirdiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir'den "kokarca" gübresi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karadenizli üreticinin sıkıntısı "kahverengi kokarca böceği" için organik gübre geliştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, yaklaşık 4 yıldır sürdürülen çalışmanın sonunda geliştirilen organik gübrenin, kokarca böceğini çok kısa sürede etkisiz hale getirdiğini belirtti.

        "EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ TAMAMEN ORGNAİK OLMASI"

        Kılıç, "Bu gübrenin en büyük özelliği tamamen organik olmasıdır. Son 2-3 yıldır özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bakanlığımızın da mücadele ettiği kahverengi kokarca problemi var. Vatandaşlarımız özellikle Ordu ve çevresinde bu böcekten dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. İhraç edilen fındık ürünlerinde ciddi zararlar meydana geldi. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in talimatları doğrultusunda bu çalışma gerçekleştirildi" dedi.

        REKLAM

        "TAMAMEN ORTADAN KALDIRDIĞINI GÖRDÜK"

        Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, geliştirilen organik gübrenin yapılan uygulamalarda kokarca böceğini kısa sürede yok ettiğini belirtti. Kılıç, "Ramazan ayında Karadeniz'de yaptığımız uygulamalarda, bu gübrenin kokarca böceğini yaklaşık 2 saat içinde tamamen ortadan kaldırdığını gördük. Ayrıca bu gübre, bitkilerde görülen kök hastalıkları, meyve gelişim sorunları ve mantar, viral, bakteriyel hastalıkları da yok ediyor. Çiftçilerimiz sadece bu ürünü kullandıklarında hem ilaç hem de gübre ihtiyacını tek seferde karşılamış olacaklar" diye konuştu.

        "İSPANYA'DA DA KULLANILDI"

        Erzurum'un yanı sıra Mersin, Antalya, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun gibi farklı bölgelerde de uygulamalar yaptıklarını aktaran Kılıç, "Ürünümüzü yurt dışındaki bazı uzmanlar da İspanya'da narenciye ve kayısıdaki zararlılarla mücadelede kullandılar. Tüm uygulamalarda hem zararlılar hem de bitkideki hastalıklar tamamen ortadan kalktı" dedi.

        "HEM ÇEVRECİ HEM DE EKONOMİK BİR ÇÖZÜM"

        Geliştirilen ürünün Tarım Bakanlığı tarafından tescil ve lisansının alındığını belirten Kılıç, "Yakın zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği yaparak bu ürünü çiftçilerimize daha kolay ulaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem çevreci hem de ekonomik çözüm sunan bu ürün, Karadenizli üreticilerin yüzünü güldürecek" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #karadeniz
        #kahverengi kokarca
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!