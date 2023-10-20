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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da eski koca dehşeti!

        Eski eşi ile çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakladı

        Erzurum'da bir kişi, tartıştığı eski eşi ile çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın ile bakıcının oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:56
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        Erzurum'da eski koca dehşeti!
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        Erzurum'da B.K., evine gidip tartıştığı eski eşi K.K.'yi bıçakladı.

        B.K., Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan eski eşi K.K.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası B.K., eski eşini ve çocuklarının bakıcısının oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı kadın ile bakıcının oğlu, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kesici aletle yaralı halde yakalandı. B.K. ile K.K.'nin yakın zamanda boşandıkları öğrenildi.

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