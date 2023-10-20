Erzurum'da eski koca dehşeti!

Eski eşi ile çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakladı Erzurum'da bir kişi, tartıştığı eski eşi ile çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın ile bakıcının oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:56 facebook

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