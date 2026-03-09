Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da profesyonel dağcılardan "buz timi" | Son dakika haberleri

        Erzurum'da çatılardaki tehlikeye karşı profesyonel dağcılar "buz timi" kurdu

        Erzurum'da kış aylarında çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeyi önlemek için profesyonel dağcılar, "buz timi" kurdu. Dağcı Orkun Özakalın, "Normalde taş düşmelerine karşı heyelanlı bölgelerde veya yüksek binalarda bakım onarım işleri yapıyoruz. Kış ayında çok yoğun kar yağıyor. Bizden önce böyle bir çatı buz temizliği yoktu. Belediye de her yere yetişemiyordu. Böylelikle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi bu işi yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erzurum'da kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı, binaların çatılarında tehlikeli kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşmasına yol açıyor. Şehirdeki bu riski ortadan kaldırmak üzere bir araya gelen 4 profesyonel dağcı, "buz timi" kurdu.

        2

        Dağcılık ekipmanlarıyla güvenliklerini sağlayan ekipler, bacalara sabitlenen hatlar üzerinden çatılara inerek biriken kar ve buzları kontrollü şekilde temizliyor.

        3

        Belirli ücret karşılığında verdikleri hizmet kapsamında bina yöneticilerinden gelen talepleri yerine getiren ekipler, çatılardaki kar ve buz birikintilerini tamamen temizleyerek kalıcı çözüm sunmayı amaçlıyor.

        4

        Kurdukları timle kentte hem çatılardaki tehlikeyi önleyen hem de kendilerine gelir kapısı oluşturan dağcılar, bir çatıyı temizlemek için saatlerce çalışıyor.

        5

        Dağcı Orkun Özakalın, yaz ayında endüstriyel dağcılık yaptıklarını anlattı.

        6

        Belediyelerin tüm binalara yetişemediğini ve bu durumda bazı zamanlarda mağduriyet yaşandığını ifade eden Özakalın, şöyle konuştu: "Normalde taş düşmelerine karşı heyelanlı bölgelerde veya yüksek binalarda bakım onarım işleri yapıyoruz. Kış ayında çok yoğun kar yağıyor. Bizden önce böyle bir çatı buz temizliği yoktu. Belediye de her yere yetişemiyordu. Böylelikle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi bu işi yapıyoruz. Önce emniyetimizi alıyoruz, sonra sorunlu bölgeyi tespit ederek o alana iniş yapıyoruz. Bunu iplerle gerçekleştiriyoruz. İpleri kendi bildiğimiz, güvendiğimiz noktalardan çift emniyetle bağlayarak iniş yapıyoruz. Uç kısımlardaki saçaklardan ziyade tümden temizlik yaparak kalıcı çözüm sunuyoruz."

        7

        Özakalın, pencere altlarından buz temizlemenin kesin çözüm olmadığını belirterek, "Çünkü eriyen kar, tekrar buz yapıyor. Bu zamanlarda artık karların temizlenmesi gerekiyor. Çatılardaki kar donduğu zaman kalıp hale geliyor ve düşmesi halinde daha çok hasar veriyor" diye konuştu.

        8

        Çatılardaki karı temizlemek için zaman zaman vatandaşların kendilerine ip bağlayarak yükseğe çıktıklarına işaret eden Özakalın, bunun oldukça riskli olduğunu ve zaman zaman kazaların da yaşandığını anlattı.

        9

        Bu güvensiz çalışmadan uzak durulmasını tavsiye eden Özakalın, "Biz bile profesyonel olduğumuz halde çift emniyet, bazen üç emniyet şeklinde iniyoruz. Böyle bir şeye kalkışmasınlar. İş güvenliği almadan ne insanların canına ne malına herhangi bir şey gelmesin. Bu, bir profesyonel işidir" dedi.

        10

        Apartman sakinlerinden Melih Demir de vatandaşların kar ve buz temizlemek için çatıya çıkmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bunun yerine profesyonellerden yararlanmanın daha mantıklı olduğunu belirtti.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        #erzurum haberleri
        #Dağcı
        #buz timi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları