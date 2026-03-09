Belediyelerin tüm binalara yetişemediğini ve bu durumda bazı zamanlarda mağduriyet yaşandığını ifade eden Özakalın, şöyle konuştu: "Normalde taş düşmelerine karşı heyelanlı bölgelerde veya yüksek binalarda bakım onarım işleri yapıyoruz. Kış ayında çok yoğun kar yağıyor. Bizden önce böyle bir çatı buz temizliği yoktu. Belediye de her yere yetişemiyordu. Böylelikle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi bu işi yapıyoruz. Önce emniyetimizi alıyoruz, sonra sorunlu bölgeyi tespit ederek o alana iniş yapıyoruz. Bunu iplerle gerçekleştiriyoruz. İpleri kendi bildiğimiz, güvendiğimiz noktalardan çift emniyetle bağlayarak iniş yapıyoruz. Uç kısımlardaki saçaklardan ziyade tümden temizlik yaparak kalıcı çözüm sunuyoruz."