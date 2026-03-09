Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da vatandaşlar çevre denetçisi oldu | Son dakika haberleri

        Erzurum'da yaşayanlar "Dijital Muhafızlar" uygulamasıyla çevre denetçisi oldu

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki çevre kirliliğiyle mücadelede vatandaşların da aktif rol almasını sağlamak amacıyla "Erzurum'un Dijital Muhafızları" adlı mobil uygulamayı hayata geçirdi. Sorun bildiren vatandaşlara, Erzurumspor maç biletleri, Palandöken Dağı'nda kayak, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde aile yemeği, otobüs bileti gibi alanlarda kullanabileceği puanlar veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çevre sorunlarını kentte yaşayanların katılımıyla çözmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

        2

        Belediyede görevli yazılım ve çevre mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamaya, "Erzurum'un Dijital Muhafızları" adı verildi.

        3

        "Şehrini koru, geleceğini kazan" sloganıyla kullanıma açılan uygulamada, vatandaşlar kaçak çöp ve hafriyat, beton mikserlerinden dökülen harçlar başta olmak üzere toplum sağlığını etkileyecek her türlü çevre sorunuyla ilgili fotoğraflı bildirimde bulunabiliyor.

        4

        Vatandaşların gönderdiği ihbarlar merkezde değerlendirilerek en yakın ekipler telsiz aracılığıyla hızla olay yerine yönlendiriliyor.

        5

        Sorun bildiren vatandaşlara, Erzurumspor maç biletleri, Palandöken Dağı'nda kayak, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde aile yemeği, otobüs bileti gibi alanlarda kullanabileceği puanlar veriliyor.

        6

        Ayrıca her ihbar için bir fidan toprakla buluşturuluyor.

        7

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Faruk Avcı, kentin çöp sorunlarına hızlı şekilde müdahale edebilmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        8

        Avcı, "Farkındalık oluşturmak, teknolojiyi de artık çevreyle iç içe kullanabilmek adına böyle bir program tasarladık. Bunu yaparken de sadece belediye çalışanlarıyla değil de tüm vatandaşlarımızla uygunsuzlukla topyekun mücadele kararı aldık" dedi.

        9

        Geliştirilen uygulamadan önce birçok ekibin sahada aktif çalışmasına rağmen bazı alanlarda yeterli olamadıklarını aktaran Avcı, "Mesela beton mikserinden beton dökülmesini çekerek sisteme bir vatandaşımız yüklediğinde, biz anında İl Emniyet Müdürlüğümüz ile MOBESE'lerden tespit ederek gereğini yapıyoruz. Artık birileri çevreyi kirletirken çekinir duruma gelecek. Halkımızın tamamını denetçi yaptık. Herkes çevresi için, çocukları için, gelecek nesiller için anında denetliyor" dedi.

        10

        Uygulamayla çevrenin korunmasının yanında katılımcılara hediyeler verildiğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti: "Vatandaşımız aplikasyondan ihbarı yaptığında ekiplerimiz gidip ihbarın doğruluğunu tespit ediyor. Daha sonra süreci devam ettiriyoruz. Müdahalemizi yaptıktan sonra ihbarı yapan kişiye puanlar veriyoruz. Bu puanlar sonucunda da Palandöken'de bir kayak bileti, puanlamayı belirli bir seviyeden sonra aile ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde yemek veya Erzurumspor maç bileti, öğrencilerimiz için ulaşım bileti gibi ödüller veriyoruz. Biz bu konuya kaçak hafriyatla başladık ve gelişerek temizlik konusunu da ele aldık. Şimdi hava kirliliği ve su kirliliğini de ele alıyoruz. Dijitalleşen dünyada teknolojiyi de kullanarak çevre bilinci adına üzerimizde vazife, görev ne varsa tamamını yapmaya çalışıyoruz."

        #erzurum haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları