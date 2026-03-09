Uygulamayla çevrenin korunmasının yanında katılımcılara hediyeler verildiğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti: "Vatandaşımız aplikasyondan ihbarı yaptığında ekiplerimiz gidip ihbarın doğruluğunu tespit ediyor. Daha sonra süreci devam ettiriyoruz. Müdahalemizi yaptıktan sonra ihbarı yapan kişiye puanlar veriyoruz. Bu puanlar sonucunda da Palandöken'de bir kayak bileti, puanlamayı belirli bir seviyeden sonra aile ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde yemek veya Erzurumspor maç bileti, öğrencilerimiz için ulaşım bileti gibi ödüller veriyoruz. Biz bu konuya kaçak hafriyatla başladık ve gelişerek temizlik konusunu da ele aldık. Şimdi hava kirliliği ve su kirliliğini de ele alıyoruz. Dijitalleşen dünyada teknolojiyi de kullanarak çevre bilinci adına üzerimizde vazife, görev ne varsa tamamını yapmaya çalışıyoruz."