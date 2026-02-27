Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Erzurum’a gitmek için en uygun dönem, seyahat amacına göre değişir. Kış turizmi planlayanlar için aralık–mart ayları idealdir; Palandöken’de kayak sezonu bu dönemde en yoğun halini alır. Kültürel geziler ve doğa rotaları için ise haziran–eylül arası daha uygundur, çünkü hava daha ılımandır ve Tortum Şelalesi ile Narman çevresi rahatça gezilebilir. İlkbahar kısa sürer ve serin geçer, sonbahar ise sakin bir şehir atmosferi sunar; bu dönemler kalabalıktan uzak, daha dingin bir Erzurum deneyimi isteyenler için tercih edilebilir.

ERZURUM’UN NEYİ MEŞHUR?

Erzurum denince öne çıkanlar sert iklimin şekillendirdiği mutfak kültürü, Selçuklu döneminden kalan anıtsal yapılar ve yüzyıllardır süren yerel üretim geleneğidir. Cağ kebabı şehrin en bilinen lezzetidir ve odun ateşinde yatay şişte pişirilerek servis edilir. Yanında lavaş ekmeği ve ayranla birlikte sunulur. Kadayıf dolması Erzurum sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alır. Lor dolması ve ayran aşı çorbası ev mutfağında sık hazırlanır. Civil peyniri ve küflü peynir kahvaltı kültürünün temel parçalarını oluşturur.

REKLAM Oltu taşı tespihler ve takılar hediyelik ürünler arasında geniş yer tutar. Bakırcılık hâlâ canlıdır ve el dövmesi tepsiler ile cezveler çarşı içindeki dükkânlarda sergilenir. Ehram adı verilen yöresel dokuma şallar geleneksel tekstil mirasını temsil eder. Palandöken Dağı kış turizmiyle tanınır ve kayak sezonunda yoğun ziyaret alır. Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi Selçuklu taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ulu Camii çevresi tarihi dokuyu yansıtır. Narman tarafındaki kırmızı peribacaları doğal oluşumlarıyla ilgi görür. Tortum Şelalesi ilkbahar aylarında coşkulu akışıyla görülmeye değerdir. Kış aylarında yapılan cağ kebabı sofraları ve sıcak çay molaları şehir yaşamının önemli parçaları arasında bulunur. ERZURUM’DA NERESİ GEZİLİR? Erzurum, Selçuklu mirasıyla şekillenen taş yapıları, yüksek rakımlı doğası ve kış turizmiyle öne çıkan güçlü bir şehir kimliği sunar. Merkezde yürüyerek gezilebilecek tarihi noktalar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da yapılabilir. Medreseler, camiler, doğal alanlar ve dağ manzaraları aynı program içinde değerlendirilebilir.

Çifte Minareli Medrese: Şehrin simgelerinden biridir. Taş süslemeleri ve anıtsal kapısıyla dikkat çeker. Merkezde yer aldığı için ilk durak olarak tercih edilir.

Yakutiye Medresesi: Selçuklu döneminden kalan yapı günümüzde müze olarak kullanılır. İç avlusu ve sergi alanları gezilebilir.

Erzurum Ulu Camii: Anadolu’daki erken dönem cami örnekleri arasında kabul edilir. Sade mimarisiyle öne çıkar.

Üç Kümbetler: Selçuklu mezar mimarisini yansıtan yapılar şehir merkezine yakındır ve kısa yürüyüşle ulaşılır.

Palandöken Dağı: Kış aylarında kayak merkezi olarak kullanılır. Yaz döneminde zirve manzarası izlemek isteyenler çıkar.

Tortum Şelalesi: İlkbaharda debisi artar ve çevresi doğa gezileri için değerlendirilir. Merkezden araçla ulaşım sağlanır.

Narman Peribacaları: Kırmızı tonlu doğal oluşumlarıyla bilinir. Fotoğraf meraklılarının sık uğradığı alanlardan biridir.

Oltu: Oltu taşı atölyeleriyle tanınır. İlçe merkezinde üretim süreci izlenebilir. ERZURUM’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER? REKLAM Erzurum’da yapılacak şeyler şehir merkezindeki Selçuklu mirasından yüksek rakımlı doğa rotalarına uzanan geniş bir çerçeve sunar. Sabah saatlerinde Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi çevresinde yürüyüş yapıp taş mimariyi yakından görmek güne iyi bir başlangıç sağlar. Ulu Camii ve Üç Kümbetler hattında kısa gezintiler yapılabilir. Merkez çarşıda Oltu taşı ustalarının dükkânlarına uğrayıp el işçiliği ürünleri incelemek yerel zanaati tanımaya imkân verir. Öğleye doğru cağ kebabı salonlarında yöresel lezzetler denenebilir. Ardından Palandöken Dağı yönüne geçilerek kış döneminde kayak yapılabilir ya da yaz aylarında zirve yollarında temiz hava eşliğinde yürüyüş planlanabilir. Şehir dışına çıkıldığında Tortum Şelalesi çevresinde doğa molası verilebilir. Narman tarafında kırmızı peribacaları arasında gezinti yapılabilir. Oltu ilçesinde taş işleme atölyeleri ziyaret edilerek üretim süreci izlenebilir. Merkezdeki müzelerde bölgenin tarihine dair eserler incelenebilir. Yerel pazarlarda civil peyniri, bal ve tereyağı alışverişi yapılabilir. Akşamüstü çay bahçelerinde dinlenip şehir silueti izlenebilir. Kış aylarında sıcak kafelerde kadayıf dolması tadımı günün temposunu yumuşatır. Fotoğraf meraklıları tarihi yapıların önünde çekimler yapabilir. Daha sakin bir program isteyenler çevre köy yollarında kısa araç turlarıyla yüksek yayla manzaralarını görebilir.