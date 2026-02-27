Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Erzurum'a seyahat, Selçuklu mirasıyla şekillenen tarihi yapıları görmek, Palandöken eteklerinde yüksek rakım havası almak ve güçlü yöresel mutfağı yakından tanımak isteyenler için dengeli bir rota sunar. Şehir merkezinde medreseler ve camiler yürüyerek gezilebilir, çarşıda Oltu taşı ürünlerine göz atılabilir, akşam saatlerinde cağ kebabı ve kadayıf dolması tadımıyla gün tamamlanabilir.

        Giriş: 27.02.2026 - 10:56
        Erzurum'un neyi meşhur?

        Erzurum’a gitmek için en uygun dönem, seyahat amacına göre değişir. Kış turizmi planlayanlar için aralık–mart ayları idealdir; Palandöken’de kayak sezonu bu dönemde en yoğun halini alır. Kültürel geziler ve doğa rotaları için ise haziran–eylül arası daha uygundur, çünkü hava daha ılımandır ve Tortum Şelalesi ile Narman çevresi rahatça gezilebilir. İlkbahar kısa sürer ve serin geçer, sonbahar ise sakin bir şehir atmosferi sunar; bu dönemler kalabalıktan uzak, daha dingin bir Erzurum deneyimi isteyenler için tercih edilebilir.

        ERZURUM’UN NEYİ MEŞHUR?

        Erzurum denince öne çıkanlar sert iklimin şekillendirdiği mutfak kültürü, Selçuklu döneminden kalan anıtsal yapılar ve yüzyıllardır süren yerel üretim geleneğidir. Cağ kebabı şehrin en bilinen lezzetidir ve odun ateşinde yatay şişte pişirilerek servis edilir. Yanında lavaş ekmeği ve ayranla birlikte sunulur. Kadayıf dolması Erzurum sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alır. Lor dolması ve ayran aşı çorbası ev mutfağında sık hazırlanır. Civil peyniri ve küflü peynir kahvaltı kültürünün temel parçalarını oluşturur.

        Oltu taşı tespihler ve takılar hediyelik ürünler arasında geniş yer tutar. Bakırcılık hâlâ canlıdır ve el dövmesi tepsiler ile cezveler çarşı içindeki dükkânlarda sergilenir. Ehram adı verilen yöresel dokuma şallar geleneksel tekstil mirasını temsil eder. Palandöken Dağı kış turizmiyle tanınır ve kayak sezonunda yoğun ziyaret alır. Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi Selçuklu taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ulu Camii çevresi tarihi dokuyu yansıtır.

        Narman tarafındaki kırmızı peribacaları doğal oluşumlarıyla ilgi görür. Tortum Şelalesi ilkbahar aylarında coşkulu akışıyla görülmeye değerdir. Kış aylarında yapılan cağ kebabı sofraları ve sıcak çay molaları şehir yaşamının önemli parçaları arasında bulunur.

        ERZURUM’DA NERESİ GEZİLİR?

        Erzurum, Selçuklu mirasıyla şekillenen taş yapıları, yüksek rakımlı doğası ve kış turizmiyle öne çıkan güçlü bir şehir kimliği sunar. Merkezde yürüyerek gezilebilecek tarihi noktalar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da yapılabilir. Medreseler, camiler, doğal alanlar ve dağ manzaraları aynı program içinde değerlendirilebilir.

        • Çifte Minareli Medrese: Şehrin simgelerinden biridir. Taş süslemeleri ve anıtsal kapısıyla dikkat çeker. Merkezde yer aldığı için ilk durak olarak tercih edilir.
        • Yakutiye Medresesi: Selçuklu döneminden kalan yapı günümüzde müze olarak kullanılır. İç avlusu ve sergi alanları gezilebilir.
        • Erzurum Ulu Camii: Anadolu’daki erken dönem cami örnekleri arasında kabul edilir. Sade mimarisiyle öne çıkar.
        • Üç Kümbetler: Selçuklu mezar mimarisini yansıtan yapılar şehir merkezine yakındır ve kısa yürüyüşle ulaşılır.
        • Palandöken Dağı: Kış aylarında kayak merkezi olarak kullanılır. Yaz döneminde zirve manzarası izlemek isteyenler çıkar.
        • Tortum Şelalesi: İlkbaharda debisi artar ve çevresi doğa gezileri için değerlendirilir. Merkezden araçla ulaşım sağlanır.
        • Narman Peribacaları: Kırmızı tonlu doğal oluşumlarıyla bilinir. Fotoğraf meraklılarının sık uğradığı alanlardan biridir.
        • Oltu: Oltu taşı atölyeleriyle tanınır. İlçe merkezinde üretim süreci izlenebilir.

        ERZURUM’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER?

        Erzurum’da yapılacak şeyler şehir merkezindeki Selçuklu mirasından yüksek rakımlı doğa rotalarına uzanan geniş bir çerçeve sunar. Sabah saatlerinde Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi çevresinde yürüyüş yapıp taş mimariyi yakından görmek güne iyi bir başlangıç sağlar. Ulu Camii ve Üç Kümbetler hattında kısa gezintiler yapılabilir. Merkez çarşıda Oltu taşı ustalarının dükkânlarına uğrayıp el işçiliği ürünleri incelemek yerel zanaati tanımaya imkân verir.

        Öğleye doğru cağ kebabı salonlarında yöresel lezzetler denenebilir. Ardından Palandöken Dağı yönüne geçilerek kış döneminde kayak yapılabilir ya da yaz aylarında zirve yollarında temiz hava eşliğinde yürüyüş planlanabilir. Şehir dışına çıkıldığında Tortum Şelalesi çevresinde doğa molası verilebilir. Narman tarafında kırmızı peribacaları arasında gezinti yapılabilir. Oltu ilçesinde taş işleme atölyeleri ziyaret edilerek üretim süreci izlenebilir.

        Merkezdeki müzelerde bölgenin tarihine dair eserler incelenebilir. Yerel pazarlarda civil peyniri, bal ve tereyağı alışverişi yapılabilir. Akşamüstü çay bahçelerinde dinlenip şehir silueti izlenebilir. Kış aylarında sıcak kafelerde kadayıf dolması tadımı günün temposunu yumuşatır. Fotoğraf meraklıları tarihi yapıların önünde çekimler yapabilir. Daha sakin bir program isteyenler çevre köy yollarında kısa araç turlarıyla yüksek yayla manzaralarını görebilir.

        ERZURUM’DA NE ALINIR?

        Erzurum’da alınabilecek ürünler şehrin sert iklimiyle şekillenmiş mutfak kültürü ve köklü el sanatları geleneğini yansıtır. Oltu taşı tespihler, yüzükler ve kolyeler çarşıdaki dükkânlarda en çok ilgi gören hediyelikler arasında yer alır. Elde işlenen bu siyah taş ürünleri Erzurum’a özgü kabul edilir. Civil peyniri ve küflü peynir vakumlu paketlerde satılır ve kahvaltı sofralarına taşınır. Kadayıf dolması paketlenmiş halde pastanelerden temin edilebilir.

        Ev yapımı erişte, tarhana ve kurutulmuş sebzeler köy pazarlarında bulunur. Cağ kebabı için hazırlanan özel baharat karışımları ve kurutulmuş et ürünleri mutfak alışverişinde tercih edilir. Bakırcı atölyelerinde dövülmüş tepsiler, cezveler ve sürahiler geleneksel zanaati yansıtır. Ehram adı verilen yöresel dokuma şallar ve yün ürünler soğuk iklime uygun tekstil seçenekleri sunar.

        Doğal bal ve tereyağı Palandöken eteklerindeki üreticilerden gelir. Lor peyniri ve ayran aşı için kullanılan malzemeler yerel marketlerde kolayca bulunur. Narman tarafında yetişen ürünlerden hazırlanan reçeller rafları doldurur. Ahşap oyma küçük sandıklar ve magnetler turistik çarşılarda yer alır. Taş işlemeli masa üstü objeleri şehir mimarisinin izlerini taşır. Kış döneminde örme eldivenler ve yün çoraplar pratik hediyeler arasında değerlendirilir.

