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Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na 3 puanla başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off turuna yükselen Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Ligin yeni ekibi Erzurumspor, bu sezon kendi taraftarı önünde ilk kez Süper Lig maçına çıkıyor. İşte Erzurumspor - Beşiktaş maçının tüm detayları...

19 Ağustos 2018 Pazar, 18:21:01 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor'a konuk oluyor... Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti. Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

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BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ 

STAT: Kazım Karabekir
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19:15
YAYIN: BeIN Sports 1

BB ERZURUMSPOR: Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

 

GEÇEN SEZONUN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi. Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

25 GÜNDE ALTINCI MAÇ

Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti. Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.  

ERZURUMSPOR BAŞKANI MEVLÜT DOĞAN'DAN ZİYARET

Beşiktaş'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Mevlüt Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıları ziyaret etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Mican ile teknik direktör Şenol Güneş, mavi-beyazlıların başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerini Erzurum'da kamp yaptıkları otelde ağırladı. Mican ve Güneş, Mevlüt Doğan ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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