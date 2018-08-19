Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor'a konuk oluyor... Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti. Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

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BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Kazım Karabekir

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19:15

YAYIN: BeIN Sports 1

BB ERZURUMSPOR: Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

GEÇEN SEZONUN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi. Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

25 GÜNDE ALTINCI MAÇ

Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti. Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

ERZURUMSPOR BAŞKANI MEVLÜT DOĞAN'DAN ZİYARET

Beşiktaş'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Mevlüt Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıları ziyaret etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Mican ile teknik direktör Şenol Güneş, mavi-beyazlıların başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerini Erzurum'da kamp yaptıkları otelde ağırladı. Mican ve Güneş, Mevlüt Doğan ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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