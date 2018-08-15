Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka öncesi kente hareketlilik arttı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünce dün satışa çıkarılan maç biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İnternet üzerinden bilet alanların yanı sıra Passolig satış noktalarına gelen taraftarlar, bilet temin edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğun talep dolayısıyla 100 liradan satışa sunulan VIP A tribün biletleri tükendi.
Taraftarlar, Kapalı A-B, maraton, kale arkası ve misafir takım tribünlerinden bilet almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
Kulüp yetkilileri, dün satışa sunulan biletlere ilginin yoğun olduğunu belirterek, biletlerin kısa sürede tükenmesini beklediklerini aktardı.
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